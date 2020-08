AVP Galaxy a récemment interviewé l’écrivain des Predators Alex Litvak, qui a partagé des détails sur l’un des scénarios pour une suite s’il avait été fait. Le film est sorti en 2010 et a rapporté 52 millions de dollars nationaux et 127 millions de dollars dans le monde. Cependant, une suite directe de ce film ne s’est jamais matérialisée. Au lieu de cela, la franchise a repris en 2018 avec The Predator, réalisé par Shane Black, et les événements de Predators ont été largement ignorés. Vous trouverez ci-dessous quelques faits saillants d’Alex Litvak discutant de la suite qui ne s’est jamais produite:

Litvak sur ce qu’il voulait pour la suite: «Dans la suite – maintenant c’est avec Royce et Isabelle – ils sont toujours sur la planète, ils sont toujours coincés là-bas. Et ils [the Predators] continuez à laisser tomber plus de gens. Et l’ouverture du film a été que quelqu’un de nouveau est abandonné et qu’un prédateur se présente sur le point de tuer cette personne. Boom! Le prédateur se fait tuer et c’est Royce et Isabelle qui se présentent en disant: «Bienvenue dans la résistance.»

«Alors maintenant, ils ont leur propre petite tribu sur la planète où ils survivent, ils sont chassés, mais ils ripostent aussi afin que nous établissions ce qu’ils sont. Nous établissons également que Royce et Isabelle sont des cibles incroyablement précieuses parce que ces gars-là [the Berserker/Super Predators] sont tous sur les mises à niveau génétiques. Ils veulent leur ADN. Mais ils sont toujours coincés ici. Ils ont pris pied sur la survie, mais comment revenir sur Terre? Il n’y a qu’un seul moyen. Nous devons monter à bord du vaisseau Predator. »

Sur la façon dont le scénario était comme Die Hard sur un vaisseau Predator: «À la fin de l’Act One Royce, Isabelle et leurs gars sont capturés par des Super Predators – volontairement parce qu’ils se laissent capturer – et sont amenés à leur navire qu’ils utilisent pour canaliser les gens vers cette planète. Il doit y avoir une sorte de gros transport. Alors maintenant, vous pouvez voir ce transport. Alors nos gars s’évadent… et ce qu’est le film, c’est Die Hard on a Predator ship.

«L’idée était maintenant de vous libérer et maintenant vous essayez de prendre le contrôle du vaisseau avec tous les Super Predators que vous devez combattre là-bas. Et bien sûr toutes les autres merdes qui sont là… comme le zoo extraterrestre sur ce vaisseau… Et comprenez ça… la dernière chose est pourquoi Drew [20th Century Fox] C’était comme «Wow, j’adore cette idée!» À la fin de la journée, nous gagnons, nous retournons sur Terre, nous atterrissons et nous nous rendons compte que c’est l’avenir! Depuis le début, nous pensions que cela se produisait maintenant, mais que se passerait-il si ces gars-là étaient sur la glace depuis 300 ans? La trappe s’ouvre et l’espace [Colonial] Les Marines entrent!

Sur l’histoire s’alignant avec l’univers extraterrestre: «C’est ainsi que nous fusionnons les deux mondes – le monde des extraterrestres et des prédateurs finit par fusionner et intégrer les Space Marines dans l’histoire. Il [Drew at Fox] dit: «J’adore ça!» Nous avons juste continué à attendre qu’il dise: «Allez écrire ceci»… Je ne peux pas en parler, mais je suppose que certaines stars ne se sont jamais alignées, donc cette version n’est jamais sortie du sol. »