Bien qu’elle ait été la première héroïne à avoir son propre film dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), de nombreux fans n’ont pas accepté le personnage de Captain Marvel, bien que cela ne signifie pas que son film soit mauvais, et encore moins qu’elle ne laisse pas un bon message au public. Maintenant, l’auteur du film a parlé de l’histoire de ‘Captain Marvel’ et pourquoi l’échec guide le chemin de Carol Danvers (Brie Larson) dans le long métrage.

La grande majorité des fans du genre des super-héros adorent voir de bonnes histoires sur grand écran, des histoires qui mettent leurs héros dans des situations qui les poussent à la limite, mais surtout, les voir dans des situations où le public pourrait se sentir identifié.

Lors d’une interview avec le portail Discussing Film, l’écrivain Meg LeFauve, a parlé de l’histoire de ‘Captain Marvel’ et a expliqué pourquoi la première aventure de Carol Danvers embrasse l’échec.

“Je me souviens avoir envoyé Nicole [Perlman] Un article que j’avais lu sur le fait d’essayer d’apprendre aux filles à coder et comment elles avaient des problèmes et les filles continuaient d’abandonner. J’ai dit: «Discutons de ça. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi apprend-on aux filles qu’elles ne peuvent pas faire d’erreurs? Pourquoi les filles apprennent-elles qu’elles ne peuvent pas embrasser leur propre pouvoir? Et une partie de l’acceptation de votre pouvoir est l’échec, la capacité d’échouer et de le voir davantage comme un retour que comme votre personnage. Toutes les choses qui nous intéressaient en ce qui concerne nous-mêmes et nos amis, il y a eu beaucoup de discussions. Nous utilisons beaucoup de nos propres expériences », a déclaré LeFauve.