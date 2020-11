Après près d’une décennie sans rien savoir de la franchise, il semble enfin qu’ils travaillent à fond pour leur retour et que les plans sont si avancés que «Paranormal Activity 7» a déjà un directeur. Ce n’est pas n’importe quelle histoire, en fait c’est celle qui a mis la société de production Blumhouse sur la carte et l’une des franchises les plus lucratives de l’histoire.

Au total, la réalisation de ces productions a coûté 28 millions de dollars, mais les bénéfices dépassent le 890 millionsPas mal pour les histoires surnaturelles à petit budget qui sont les favorites de nombreux fans depuis des années et qui attendent toujours leur retour.

Christopher Landon est un directeur régulier de la franchise était en charge du scénario et de la réalisation du cinquième opus, ainsi que du scénario du troisième et du quatrième. C’est lui qui nous révèle que ‘Paranormal Activity 7’ a déjà un réalisateur et ainsi pouvoir arriver en mars 2022 dans une récente interview avec Bloody Disgusting.

«J’écris le nouveau film ‘Paranormal Activity’, nous redémarrons cette franchise. Je suis très enthousiasmé par le réalisateur, mais je ne peux pas dire qui il est parce qu’ils ne me laisseront pas faire. Il est incroyable. Je pense que les gens vont être très surpris de savoir où nous allons prendre cela », a-t-il révélé.

Landon est également à la tête de “ Freaky ” une histoire où un tueur en série et un lycéen changent de corps et n’ont qu’un jour pour revenir, mais les choses ne seront pas faciles, car l’élève se sent très à l’aise avec le nouveau des installations pour réaliser vos fantasmes. En fait, Stephen King a fait l’éloge du protagoniste Vince Vaughn qui pendant plus de la moitié du film doit jouer un adolescent.