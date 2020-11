La carrière de Johnny Depp a beaucoup souffert après avoir perdu la poursuite en diffamation contre son ex-femme Amber Heard et le journal The Sun, car il a été renvoyé de la franchise “ Fantastic Beast ”, et il ne reviendra pas en tant que pirate Jack Sparrow, quelque chose qui a agacé les fans de l’acteur, mais apparemment tout n’est pas perdu, puisque Jerry Bruckheimer veut Johnny Depp dans «Pirates des Caraïbes» et fait un effort pour son retour.

La franchise “ Pirates des Caraïbes ” a été l’une des plus réussies de Disney, en grande partie grâce au rôle de Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow, alors qu’il est passé du statut de personnage secondaire à celui des plus importants et à son départ de la franchise. cela peut signifier la fin de la fin de la saga, alors certaines personnes cherchent un moyen de le garder sur papier.

Selon des informations provenant de sources proches de la production, Jerry Bruckheimer veut Johnny Depp dans “ Pirates des Caraïbes ” et discute avec l’acteur pour trouver un moyen de reprendre son rôle dans au moins un camée, ce qui pourrait être très probable , car Jerry Bruckheimer est l’un des esprits créatifs derrière «Pirates des Caraïbes».

Jusqu’à présent, Disney reste très ferme dans le départ de Johnny Depp, mais la même chose pourrait arriver que pour James Gunn, qui a été licencié après que des messages compromettants aient été révélés, mais finalement après la pression des acteurs et des fans, c’était réembauché pour faire ‘Guardians of the Galaxy vol. 3 ‘.