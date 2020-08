Partager

Le Batman nous a tous laissés sans voix avec sa première bande-annonce. L’excitation que cela a suscitée chez les fans était si grande qu’une personne a décidé de recréer une scène de la bande-annonce avec des figurines LEGO.

S’il y a un sujet du moment, c’est sûrement l’incroyable bande-annonce de The Batman. Et la réalité est que l’aperçu nous a offert l’un des moments les plus excitants du week-end, après un samedi de publicités incroyables sponsorisées par le DC FanDome. La vérité est que l’avancée nous a laissé de nombreuses scènes inoubliables, à tel point qu’un fan a décidé de les recréer avec des figurines LEGO.

Depuis la bande-annonce de Le Batman est sorti il ​​y a quelques jours, il n’y a qu’une chose que les fans se demandent: obtiendrons-nous une note R? Le film s’annonce déjà comme l’une des productions DC Comics les plus sombres de Warner Bros.et nous savons que dans le passé, le protagoniste Robert Pattinson a révélé que ce film mènerait Bruce Wayne à l’extrême.

Une parodie de figurines LEGO

Les premières images de The Batman étaient déjà assez choquantes, ce qui a laissé tous les fans surpris et désireux d’en voir plus. Tout indique que comme le Joker, le nouveau Batman de Warner Bros.viendra chargé d’obscurité et de beaucoup de violence. Notre héros ne craint pas de briser les visages de quelques criminels au nom de la vengeance. C’était sans aucun doute l’un des moments les plus mémorables de la bande-annonce.

Le dialogue mémorable de la bande-annonce a été immortalisé avec LEGO Minifigures et partagé sur Twitter dimanche dernier par le cinéaste. Forrest Whaley. Le clip est presque une image par image de notre Batman de Robert Pattinson et de son inoubliable «I’m Vengeance» que l’on a pu entendre lors d’une des scènes de la bande-annonce. Ici, nous vous laissons la vidéo pour que vous puissiez en profiter et nous réjouissons de The Batman.

V E N G E A N C E #DCFanDome #LEGO #Batman pic.twitter.com/8RTFysNH9l – Forrest Whaley 🌲🐳 (@ forrestfire101) 23 août 2020

