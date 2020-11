2020 a été marquée comme l’une des pires pour l’industrie du divertissement, puisque la pandémie actuelle a provoqué la fermeture de cinémas pendant plusieurs mois et qu’ils sont actuellement partiellement ouverts, en plus d’arrêter l’enregistrement de toutes les productions, provoquant retards dans pratiquement toutes les premières, mais il semble que cette situation ait été touchée d’une certaine manière dans l’une des productions les plus importantes de Batman, comme certains fans l’ont assuré ‘Le chevalier noir se lève’ prédit la pandémie.

Le film ‘The Dark Knight Rises’ était la clôture de la trilogie de Christopher Nolan, où nous avons finalement vu la clôture de cette histoire, où Homme chauve-souris doit faire face Bane et Talia al Ghul et défendez à nouveau Gotham, cette fois avec l’aide de Catwoman, mais un détail de ce film a attiré l’attention de certains fans.

Selon certains fans de cette saga, ‘The Dark Knight Rises’ a prédit la pandémie d’une certaine manière, puisque dans une partie du film on a découvert que la prison où se trouvaient Bane et Talia avait des problèmes pour un peste, lequel à forcé de se couvrir le visage, comme cela se passe actuellement dans le monde entier, quelque chose qui peut être vu dans les scènes qui sont des flashbacks, mais plus tard, lorsque Bruce est emmené dans cette prison, ils n’ont plus besoin de se couvrir le visage, car apparemment la peste a été éradiquée.

Malgré que ‘Le chevalier noir se lève’ avait une assez bonne collection, l’histoire n’a pas été suivie comme de nombreux fans l’ont demandé, car apparemment Warner avait déjà d’autres plans pour le personnage maintenant dans le cadre de l’univers étendu de DC et avec un autre protagoniste, Ben Affleck, qui reviendra apparemment pour représenter encore le costume du chevalier de la nuit.