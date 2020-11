Tout semble indiquer que Nous étions loin de voir un film de Godzilla réalisé par Jan de Bont, qui était responsable de films comme Tornado et Maximum Speed.. Cependant, rien ne s’est concrétisé car l’étude a opté pour une proposition différente.

Dans une récente interview avec Polygon, voici ce que le cinéaste a révélé:

«Je suis allé au Japon et j’ai rencontré les gens du studio et ils ont adoré ma version, qui aurait les effets spéciaux de l’époque, et les effets avec lesquels le Godzilla original a été fait – j’avais des copies de tout cela. [películas]- «.

Jusqu’ici tout va bien, mais d’après ce dont il se souvient de Bont, des doutes sont apparus peu de temps après concernant le budget qui allait être nécessaire pour relancer la production. Après réflexion, l’offre proposée par la création était bonne, mais les dirigeants ont décidé de donner la priorité à une autre proposition qui, à long terme, s’est avérée moins économique.

«C’était principalement à cause du budget. La personne qui a fini par faire le film a dit qu’il pouvait le faire pour 40 ou 50 millions de dollars de moins que moi. Mon budget était de 100 millions de dollars, plus ou moins. Bien sûr que [que él proponía] ça n’arrive jamais et son film a fini par coûter presque le double de mon budget. Malheureusement, ils l’ont cru».

Art conceptuel pour la première version de Godzilla, réalisé par Jan de Bont. Conception par Stan Winston.

Il ne le mentionne jamais par son nom, mais si l’on est guidé par le fait que ce premier pitch a été donné dans les années 90, on peut oser dire que cette autre personne à laquelle le Néerlandais se réfère n’est autre que Roland Emmerich, qui a finalement réalisé cette adaptation américaine du mythique kaiju. Pas besoin de mentionner ce qui s’est passé, n’est-ce pas?

La tentative du responsable de l’Independence Day d’emmener le monstre japonais dans la Grosse Pomme n’a pas été bien accueilli du tout, en particulier pour son humour inutile, son histoire paresseuse et ses effets malheureux (en plus des très rares attaques voilées, mais extrêmement évidentes contre le grand Roger Ebert).

Le film résultant, réalisé par Roland Emmerich.

On sait que, dans le domaine de l’audiovisuel, il y a des projets inachevés sans fin, mais étant donné que de Bont avait une carrière très prometteuse dans le genre action, il aurait été bon de voir où il menait le grand lézard radioactif, enfin, dans ses mots , tout aurait été fait à l’ancienne, comme dans ces fameux projets en noir et blanc.

“Les écrivains qu’il avait étaient fantastiques”, a déclaré le réalisateur. «Le scénario était très bon. Cela est resté fidèle aux vieux films de Godzilla, mais cela a eu lieu en Amérique, ce qui est resté fidèle à l’autre film. Mais ils ont changé Godzilla! Vous ne pouvez pas le faire! […] J’ai rencontré plusieurs réalisateurs qui ont réalisé les films précédents – c’étaient de bonnes personnes – et le studio a adoré l’approche. Nous étions déjà en pré-production, conception, emplacements, mais ils ont vu le budget [y dijeron]: “Oh non! Nous n’allons pas dépenser autant d’argent pour le film Godzilla. “

En l’absence de Godzilla de Jan de Bont, on le verra bientôt sous la direction d’Adam Wingard et combattre King Kong!

