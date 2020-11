Nous sommes dans un monde sans loi, sans règles, sans ordre apparent, où existait il y a des années un empire organisé, mais il n’en reste que des souvenirs. Un chasseur solitaire arrive sur scène pour mettre de l’ordre et revenir à de vieilles gloires. Et bien qu’il semble que nous décrivions la prémisse de l’histoire Le mandalorien, nous parlons en fait de ce que cette première série de Disney Plus, créée le 12 novembre 2019 sur la scène galactique: ce que le chasseur de primes signifiait pour le franchise star wars. La saga, malgré son grand box-office, est entrée dans une crise créative l’année dernière, elle enfreignait ses propres règles et l’ordre apparent d’un empire (LucasFilm) dont seuls de bons souvenirs semblaient rester. Et puis, Mando est arrivé.

Cependant, si quelqu’un doit remercier le Mandalorien, c’est George Lucas lui-même, qui en Célébration de Star Wars 2005, (la même année que la première de l’épisode III, toujours sous la distribution de la 20th Century Fox) a annoncé son intention de faire une série télévisée qui se déroulerait dans l’univers de Star Wars. Cette série serait divisée en quatre émissions, qui couvriraient l’histoire de vieilles connaissances: Han Solo, Lando Calrissian, l’empereur Palpatine, C-3PO et Bobba Fett.

Le projet portait le nom de Star Wars: Underworld et avait tellement confiance en lui que 100 épisodes de 40 minutes avaient été prévus, pour lesquels ils avaient déjà 50 brouillons écrits. Même l’un des scénaristes, Ronald D. Moore (Battlestar Gallactica, 2004), a déclaré que le spectacle serait comme “une sorte de Sopranos”. Une vidéo de 10 minutes a même été publiée avec une partie des images de test et dans les coulisses.

Mais alors vint ce que personne n’imaginait: la Walt Disney Company a acheté LucasFilms et la plupart des George Lucas ils n’ont jamais eu lieu (essentiellement la rediffusion de la franchise en salles, mais maintenant convertie en 3D, et dont seul l’épisode I est sorti en salles). Cependant, Star Wars Underworld avait un autre destin … ou plusieurs:

«Nous ne voulons pas nous débarrasser de tout. Est de l’or. C’est quelque chose que nous avons passé un long moment à lire, à discuter, et nous développerons probablement ces idées plus tard, nous allons certainement le faire». Kathleen Kennedy pendant le junket de Star Wars The Force Awakens

Donc, ils ne se sont pas débarrassés des idées, que certaines des intrigues de Star Wars: Underworld finiraient par être explorées dans les nouveaux films: Lando Calrissian perdant le Millennium Falcon à Han Solo (Solo: une histoire de Star Wars), le vol des plans du Étoile de la mort (Voleur) et même une histoire déchirante mettant en vedette le sénateur Palpatine de l’époque, et dont la décision de faire de Rey sa petite-fille dériverait (La montée de Skywalker).

Ceci est le chemin

Par le temps Jon Favreau réalisait Le Roi Lion, le réalisateur déjà gâté de Disney, a présenté son idée d’une série centrée sur l’univers Star Wars qui se déroulerait environ cinq ans après Le retour du Jedi, avec la chute de l’empire dans une galaxie sans loi, tout comme les canons du classique occidental dictent, ou une nation sans shogun comme certaines œuvres du cinéma samouraï.

Le 12 novembre 2019, avec l’arrivée de Disney Plus aux États-Unis, The Mandalorian a créé son premier épisode et la galaxie a retrouvé la force qu’elle avait perdue dans ses longs métrages pour le cinéma. Le monde créé par Favreau était un retour au genre occidental qui avait caractérisé l’épisode IV. Cette fois, un chasseur de primes est chargé d’attraper une créature de 50 ans pour la faire vivre au mystérieux client qui l’a engagé.

Contrairement à ce qu’aurait été Star Wars Underworld, avec des histoires et des univers sans fin explorés, The Mandalorian se passe de divers éléments de Star Wars qui sembleraient nécessaires, tels que les conflits de la famille royale, les complots politiques ou les grandes batailles interstellaires. Au lieu de cela, il présente une histoire simple: notre protagoniste est le chasseur de primes connu simplement sous le nom de Mando, il est engagé pour capturer et tuer une cible mystérieuse, mais tout change lorsque ladite cible est un petit être mignon. Sa mission personnelle change et il décide de le protéger, se faisant des ennemis à droite et à gauche.

Quand, fin 2019, il semblait que le seul événement galactique de l’année serait La montée de Skywalker, Mando et son adorable compagnon vert arrivèrent. Le film de JJ Abrams a fini par enterrer une trilogie qui n’a jamais fini de se connecter avec les fans et le grand public. La force ne semblait plus être dans l’héritage des puissants Skywalkers, mais dans le groupe des Mandaloriens, des individus avec lesquels tout le monde peut se sentir identifié: ils ne portent pas le poids de l’équilibre à la force ni ne sont les descendants de grands protagonistes, ils font simplement partie d’une communauté qui essaie d’avancer et que face à une épreuve, ils doivent être prêts à y faire face, sans pouvoirs, sans «la force», uniquement avec l’aide de leur famille et de leurs connaissances.

Le bon, le mauvais et le bébé

La première saison n’a pas seulement dominé les tendances en décembre 2019, elle a donné à Disney Plus ses premières nominations aux Emmy Awards 2020 dans 15 catégories, y compris la meilleure série dramatique. Il a perdu à la deuxième saison de Succession (HBO), mais a remporté quelques clés telles que Meilleurs effets visuels, photographie, montage et mixage du son ainsi que de la musique, par également lauréat d’un Oscar (pour Black Panther) Ludwig Göransson, qui aime Comme Favreau, il réalise un décor qui évoque les meilleurs westerns de l’âge d’or d’Hollywood.

Et tout comme le premier film Star Wars l’a fait, lorsqu’il s’est imposé comme une référence en termes d’effets spéciaux, The Mandalorian a été la première grande production à se passer de l’écran vert: à la place, il utilise des décors virtuels. Et que sont les décors virtuels? Imaginez un ensemble qui au lieu d’utiliser un écran vert pour le changer en post-production, ils utilisent de grands écrans LED qui projettent un arrière-plan virtuellement créé, ce qui aide non seulement le photographe (à créer une lumière parfaite), mais l’acteur, qui peut voir ce qui vous entoure.

Et alors que dans les coulisses, le sauveur de la franchise Star Wars était Jon Favreau, à l’écran l’une des créatures qui ont éclipsé BB-8 et les Porgs a fait sa présentation: Bébé yoda. Bien que ce soit ainsi que l’Internet et le marketing le connaissent, il n’est pas le légendaire Jedi mais une créature de la même race, extrêmement jeune – bien qu’il ait 50 ans. Baby Yoda, ou The Child, est l’axe de l’histoire, ce qui représente un nouveau chemin pour Mando. Non seulement c’est un prétexte pour générer des millions de poupées et de jouets (cela a toujours été important pour la Walt Disney Company), l’apparition de Baby Yoda a généré un nouvel équilibre dans Star Wars Force, elle a donné à la franchise ce qu’elle avait perdu. .

Le mandalorien est la preuve de ce que nous avons déjà ressenti: si Disney donne une licence ouverte – et la confiance – à un cinéaste comme Jon Favreau, il peut créer un produit qui continue de susciter l’intérêt des fans et des talents hollywoodiens. Son casting est dirigé par Pedro Pascal comme Mando et par Werner Herzog en tant que client; Il a également eu le luxe d’avoir des invités tels que Taika Waititi, Ming Na ou Nick Nolte, emmenés par Favreau lui-même, Waititi ou Peyton Reed (Ant-Man). La franchise a également donné l’opportunité à de nouvelles voix dans la galaxie comme Bryce Dallas Howard (qui rend même hommage à une scène d’Apollo 13, réalisé par son père Ron Howard), Rick Famuyiwa (Dope) et Deborah Chow (M. Robot).

L’ordre dans la franchise Star Wars semble avoir trouvé avec The Mandalorian la trajectoire qu’il recherchait: celle qui a été négligée dans les versions cinématographiques des nouveaux épisodes. Jon Favreau continuera de mener les deuxième et troisième saisons, Taika waititi fera un nouveau film pour Lucasfilm et Rian Johnson (Star Wars Les derniers Jedi) sera en charge d’une nouvelle trilogie, ceci après la clameur des fans, qui soulignent que son film était celui qui proposait plus qu’un simple service de fans. Toutes ces nouvelles histoires issues d’un chasseur de primes prêt à protéger un petit bébé, car c’est comme ça.

Que réserve la deuxième saison à Mando?

Pour la deuxième saison – dont les nouveaux chapitres sont arrivés au Mexique avec l’application Disney Plus – notre héros a pour mission de réunir Baby Yoda avec une ancienne race que l’on pense éteinte: les Jedi. Et pour cela, il doit chercher parmi les Mandaloriens restants dans la galaxie pour obtenir des indices qui le mèneront à la race avec laquelle ils étaient autrefois ennemis.

