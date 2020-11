L’un des plus grands mystères de la saga Star Wars est de savoir qui est le père d’Anakin Skywalker, et Grâce à un nouveau livre, une théorie que les fans avaient eue il y a des années a été confirmée.

En tant que l’une des franchises les plus populaires et les plus appréciées de l’histoire du cinéma, «Star Wars» a fait l’objet de nombreuses théories par les fans. Grâce au fait qu’il n’y a pas que des films de la saga galactique mais séries, romans, bandes dessinées, jeux vidéo et plus, ceux-ci révèlent des choses que seuls les fans ont parfois imaginées.

Bien sûr, l’une des lignes d’enquête les plus populaires s’est concentrée sur la découverte de l’ascendance d’Anakin Skywalker, et malgré le fait que dans “ The Phantom Menace ”, la mère d’Anakin, Shmi, a dit à Qui-Gon Jinn que son fils n’avait pas père, Cela n’a pas empêché les fans de rechercher une réponse plus convaincante sur l’identité du père d’Anakin Skywalker..

Les théories sur ce sujet n’ont fait que se développer grâce à une bande dessinée, pour être plus exact dans ‘Dark Vador’ # 25 (ces vignettes font partie des bandes dessinées officielles de ‘Star Wars’), et il a été révélé que Le père d’Anakin est en fait Palpatine, mieux connu sous le nom de Dark Sidious.

Maintenant, le livre “ Star Wars Archives ” a confirmé cela, révélant que dans le plan original de George Lucas était de dire qu’en utilisant le pouvoir de la Force pour les midichloriens pour initier la division cellulaire dans l’utérus de Shmi, Palpatine aurait été directement responsable de la conception et de la naissance d’Anakin. Une explication que les préquelles de «Star Wars» n’ont pas été expliquées en détail à la fin.