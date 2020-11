Comme s’il s’agissait d’un film dans le genre catastrophe, dans le style de Deep Impact ou Invasion of the World: Battle of Los Angeles, un navire scientifique a accidentellement filmé la destruction d’une météorite brillante.

Les événements ont été enregistrés, le 18 novembre 2020, par le Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO, pour son acronyme en anglais) où la caméra d’un navire nommé Enquêteur capturé le moment précis de la désintégration d’une météorite dans l’océan Pacifique, près de la Tasmanie. L’audiovisuel nous montre le météore extrêmement brillant traversant le ciel devant le bateau et se détruisant par moments sur la mer bleue.

«Ce que nous avons vu en examinant les images de l’émission en direct nous a étonnés, la taille et la luminosité du météore étaient incroyables. Le météore traverse le ciel directement devant le navire puis se sépare. Les images étaient incroyables à voir et nous avons été très chanceux d’avoir tout capturé sur la diffusion en direct du navire.», A déclaré John Hooper, responsable de voyage du CSIRO à bord de l’enquêteur (via CSIRO).

Est-il nuageux avec possibilité de météorites? Un météore vert vif est passé au-dessus de la Tasmanie ce matin. Et notre #RVInvestigator a pu l’attraper sur notre flux en direct! Le navire était au large de la côte sud de la Tasmanie, où elle travaille actuellement pour Parks Australia.

Glen Nagle, membre du CSIRO Astronomy and Space Science, a expliqué une partie de ce phénomène et à quel point il est spectaculaire de le voir en regardant le ciel.

«Lorsqu’un météore pénètre dans l’atmosphère terrestre à grande vitesse, c’est le frottement de la roche avec l’atmosphère qui le fait brûler, car son énergie cinétique est convertie en d’autres formes telles que la chaleur, la lumière et le son.. De nombreuses météorites étaient des astéroïdes et voyageaient dans l’espace sur leur propre trajectoire. Cela change lorsqu’ils passent près de la Terre, où ils peuvent être affectés par son attraction gravitationnelle. Lorsqu’ils entrent dans notre atmosphère, ils deviennent des météores, et leur entrée peut être visuellement spectaculaire.«.

Source: Nouvelles du CSIRO

