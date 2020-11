Grâce à la pandémie causée par l’épidémie de Covid-19, de nombreux studios ont décidé de reporter la sortie de leurs films pour d’autres années. Tel est le cas de la comédie à venir avec Robert De Niro, ‘Le sentier du retour’, qui a été révélé avoir subi un retard dans sa première.

‘The Comeback Trail’ est une comédie étoilée car elle rassemble les talents d’acteurs comme Robert De Niro, Tommy Lee Jones et Morgan Freeman, en plus d’avoir Zach Braff, Emile Hirsch et Eddie Griffin dans le casting.

“Deux producteurs de films qui doivent de l’argent à la foule ont préparé leur star de cinéma vieillissante à une arnaque à l’assurance pour essayer de se sauver. Mais ils finissent par en obtenir plus qu’ils ne l’avaient jamais imaginé”, lit-on dans le synopsis du film.

Dans ce film, De Niro incarne un producteur de films obscur des années 7, qui élabore un plan pour enlever la vie de son étoile (Jones) à son prochain film., tout cela afin d’obtenir un gros paiement d’assurance.

Maintenant, même si une bande-annonce de “ The Comeback Trail ” avait déjà été publiée avec une date de sortie, un nouveau rapport révélé par Cloudburst Entertainment a déclaré que le film avait été retardé, et Il ne sortira plus à la date initialement prévue pour novembre 2020, mais jusqu’en 2021.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de date exacte pour savoir quand ce film sortira sur grand écran, tout indique que les fans devront attendre un peu plus longtemps pour voir De Niro, Jones et Freeman ensemble dans un film. qui promet beaucoup de rires et de divertissement.