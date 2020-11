Grâce au Marvel Cinematic Universe (MCU), la culture populaire a rencontré l’un des grands méchants du cinéma, Mad Titan Thanos. Maintenant, grâce à un artiste conceptuel de ‘Avengers: Fin de partie’, un nouveau concept art de Thanos a été révélé avec une armure différente de celle montrée dans le film.

Bien que tous les fans sachent que la phase 4 du MCU est déjà en cours avec des films comme ‘Spider-Man 3 ‘,’ Thor: Love and Thunder ‘ou’ Doctor Strange In the Multiverse of Madness ‘, de nombreux fans de projets Marvel Studios n’arrivent toujours pas à se remettre de ce qu’ils ont vu dans «Endgame».

Malgré le fait que “ Avengers: Endgame ” soit sorti en salles il y a plus d’un an, il semble que la production réserve encore beaucoup de surprises aux fans, surtout des premières idées qui avaient été soulevées pour le film.

Maintenant, grâce à Jerad Marantz, artiste conceptuel ‘Infinity War’ et ‘Endgame’, un nouveau concept art de Thanos a été révélé sur leurs réseaux sociaux avec une armure différente de celle montrée dans le film.

L’armure de la version précédente partagée par Marantz présente quelques différences par rapport au Thanos qui se retrouve à l’écran. Dans la version précédente, les plaques latérales de l’armure de Thanos sont inclinées le long de ses bras et ouvrent un coffre plus exposé, ce qui faisait que le méchant ressemblait à un guerrier avec une mobilité plus rudimentaire, tandis que dans la version finale, peut être vu dans une armure qui le rend plus dominant.

Bien que Thanos ait découvert son destin final aux mains d’Iron Man et des Avengers, le MCU continuera d’explorer de nouvelles menaces, une fois que la phase 4 de Marvel Studios a commencé avec ses nouveaux films et séries.