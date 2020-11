Le personnage de Batman a été l’un des plus développés au cinéma, comme il y en a jusqu’à présent sept films solo et deux films croisés, donc un grand nombre de personnages sont apparus qui sont dérivés des films, certains d’entre eux sautant à la bande dessinée, tel est le cas de celui qui c’était “recyclé” dans la trilogie de Christopher Nolan, puisque le personnage Ducard a été créé pour “ Batman ” à partir de 1989.

‘Batman commence’ c’était un redémarrage du personnage après plusieurs années sans avoir eu de film de héros et cette fois dans une perspective beaucoup plus réaliste et plus sombre, où le premier méchant était Ra’s al Ghul et épouvantail, mais dans le cas de Ra, c’était d’abord avec l’alias de Ducard, qui est tirée des bandes dessinées, en particulier de l’histoire ‘L’homme qui tombe’ 1989, mais ce n’était pas à l’origine la première apparition de Ducard.

À l’origine, le personnage de Ducard a été créé pour “ Batman ” de 1989, où Bruce Wayne allait parcourir le monde aux côtés de son professeur Ducard, combattant le crime et tout au long de ses voyages, son mentor lui a appris à être un détective et à se battre au corps à corps jusqu’à ce qu’il découvre finalement qu’il est corrompu, mais Cette idée a finalement été supprimée du scénario de Burton, mais le scénariste Sam Hamm il l’a repris pour l’introduire dans la bande dessinée la même année.

Alors que ce personnage était totalement différent de Ra’s al Ghul, il a été décidé que Ducard était un alias pour “ Batman Begins ” pour cacher son identité, quelque chose qui reliait indirectement ces deux débuts du personnage sur grand écran et avec les bandes dessinées.