Les connexions au sein de l’univers cinématographique Marvel sont l’une des pièces clés de son succès, car elles nous montrent la grande complexité et la grande compréhension de tout cet univers, car parfois le moindre détail devient important pour les futures tranches, dans ce cas, un personnage, car peu ont remarqué que le professeur de Peter est apparu dans 2008 ‘Hulk’, le deuxième film MCU.

Le film ‘Spider-Man: Retrouvailles’ C’était le premier film solo du personnage déjà dans l’univers cinématographique Marvel, qui nous montrait une nouvelle version du personnage, ainsi que les multiples personnages qui l’entourent tels que tante May, en plus de le montrer comme un personnage plus jeune et de moins en moins. vécu avec les conflits d’être un héros et tout ce qui se passe dans l’adolescence.

Ce film comparé aux versions précédentes de l’arachnide est lié au MCU et à tout cet univers et il ne l’a pas montré dans de multiples détails et peut-être que peu ont remarqué que Le professeur de Peter est apparu dans Hulk en 2008, c’est le caractère de M. Harrington joué par l’acteur Martin Starr est apparu dans le deuxième film MCU, car dans une scène, vous pouvez voir qu’il dialogue avec Bruce Banner, toujours joué par Edward Norton et il lui donne même une pizza pour lui permettre d’utiliser un ordinateur dans un laboratoire.

Apparemment, ce personnage a eu une histoire favorable, car il a grandi et est devenu professeur à l’école de Peter et nous l’avons même revu à ‘Spider-Man: loin de chez soi’ comme l’enseignant qui les emmène en voyage en Europe, bien qu’il ne semble pas très doué pour s’occuper des adolescents.