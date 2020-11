Récemment, le «N» rouge a secoué les portefeuilles d’abonnés aux États-Unis en augmentant ses tarifs standard et premium. Un porte-parole de la société a justifié les nouveaux coûts en arguant qu’ils découlent de la nécessité d’offrir plus et de meilleurs contenus à leurs clients, même si pour certains internautes, cette raison ne s’est apparemment pas révélée entièrement satisfaisante. Il est arrivé que l’équipe de Tuez la facture du câble On s’est demandé si la hausse des prix de Netflix était liée au fait que les utilisateurs continuaient à partager leur compte avec des personnes extérieures à la maison. Le nombre de ces personnes sera-t-il si important qu’il en résultera effectivement un problème de revenus pour le roi du streaming?

Poussé par un tel mystère, le site a décidé d’orchestrer une enquête numérique pour clarifier quel pourcentage d’abonnés partagent leur compte Netflix avec d’autres personnes loin de chez eux, quel que soit le forfait souscrit.

Concernant la méthodologie mise en œuvre, Kill the Cable Bill stipule qu’ils ont été 1003 Américains des répondants, via la plateforme de crowdsourcing Amazon Mechanical Turk. L’étude a été menée entre le 30 octobre et le 2 novembre 2020 et les données obtenues ont été collectées par Mindnet Analytics. La marge d’erreur est gérée à 3%, en fonction des résultats que vous pouvez voir ci-dessous.

Avez-vous partagé votre mot de passe Netflix avec quelqu’un qui habite chez vous?

Sur les 1 003 répondants, 476 ont répondu «non» (47,5%); 257 ont répondu «Oui, à un parent n’appartenant pas à ma famille immédiate» (25,6%); 178 ont répondu «Oui, à un ami» (17,7%) et 92 ont répondu «Oui, à mon fils qui ne vit pas à la maison» (9,2%).

L’étude complète (que vous pouvez voir sur ce lien) a également abordé les questions de “Envisageriez-vous d’annuler Netflix avec la récente augmentation de prix?” et “Quelle est votre plus grande plainte à propos de Netflix?” Concernant le premier, la majorité (54,5%) ont répondu qu’ils ne prévoyaient pas d’annuler leur abonnement; autour de la seconde, l’affirmation la plus répandue (36,6%) est que les coûts des paiements mensuels continuent d’augmenter.

Aux États-Unis, les tarifs Netflix restent les suivants:

Plan de base: 8,99 $ par mois Plan standard: 13,99 $ par mois Plan Premium: 17,99 $ par mois Sondage auprès des abonnés Netflix



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.