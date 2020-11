Ils disent que chaque film (ou expression artistique, en fait) est toujours autobiographique. Qu’il s’agisse d’une histoire complètement inventée ou d’un récit littéral d’un chapitre de la vie de l’auteur, il est impossible pour le créateur de ne pas parler de lui-même. Dans le cas d’Alan Ball, il est facile d’identifier les thèmes qui, en tant qu’auteur et cinéaste, l’ont hanté toute sa vie. Oncle frank, le premier film qu’il a réalisé en treize ans (et la bande-annonce que vous pouvez voir ici), met tous ces thèmes au premier plan et les rend explicites.

La première fois qu’Alan Ball a abordé le sujet des secrets nuisibles au centre d’une famille apparemment parfaite, c’était dans American Beauty. Bien que celui-ci ait été réalisé par Sam Mendes – et ses prouesses derrière la caméra ne peuvent être ignorées – c’est le matériel de Ball qui a réussi à captiver le public avec son regard sans compromis sur le mariage de banlieue américain typique. Cependant, avec tout et l’Oscar du meilleur scénario original que signifiait ce film de 1999, Alan Ball laisserait sa marque sur le monde du divertissement américain avec la série Six Feet Under, clairement un classique et l’un des deux programmes (The Sopranos est l’autre, bien sûr) indiscutablement responsable du début de «l’âge d’or de la télévision».

American Beauty et Six Feet Under traitent des relations familiales entre des personnes qui ne savent pas vraiment bien communiquer. Il y a des secrets, des malentendus et des rébellions. La famille est le centre de gravité des deux, même si ses membres ne semblent pas toujours intéressés par ce que les autres ont à dire ou par qui ils sont sur le plan personnel. Les prochaines œuvres d’Alan Ball – Towelhead, ses débuts en 2007, et True Blood, la troisième série qu’il a créée pour HBO – traiteraient d’autres types de relations familiales et d’autres types de secrets.

Oncle Frank, un film de vie

Pour son prochain effort dans les coulisses, Alan Ball a décidé de se plonger encore plus dans sa propre histoire. Situé dans une zone rurale de l’état de Caroline du Sud dans les années 70, le film Oncle Frank tourne autour d’une jeune fille (Sophia Lillis, de It, que vous pouvez voir dans la bande-annonce) qui se sent comme le “bizarre” de sa famille et de sa Oncle Frank (un Paul Bettany extraordinaire), qui lui ouvre la porte d’un monde totalement étranger dans la ville sophistiquée de New York.

Lorsque la fille quitte sa maison pour déménager dans cette ville pour étudier à l’université, elle découvre un secret que Frank a caché à presque toute sa famille: il est gay. Cependant, l’intrigue démarre vraiment lorsque son grand-père et le père de Frank (Stephen Root) décèdent et qu’ils doivent tous deux retourner en ville. Les démons du passé de Frank reviendront pour le confronter à lui-même.

«Quand je suis sorti du placard», nous a dit Alan Ball dans une interview, «ma mère m’a parlé d’un« parent »qu’elle croyait« être comme ça »aussi. Au fil du temps, j’ai entendu des histoires de lui et d’un autre garçon qui travaillait avec lui. Ce garçon s’est avéré qu’un jour il s’est noyé dans le lac et mon parent a accompagné le corps jusqu’à sa ville natale d’Asheville, en Caroline du Nord. J’ai toujours été captivé par cette histoire: dans les montagnes de rêve de Géorgie dans les années 1930 … l’innocence des jeunes.

Une histoire similaire est au centre du film Oncle Frank et c’est là que Paul Bettany a la chance de briller, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce. “J’ai adoré le scénario dès la première fois que je l’ai lu”, nous a dit l’acteur britannique au téléphone. “Je suis un grand fan d’Alan Ball alors nous avons discuté et je voulais surtout savoir pourquoi il pensait que je pouvais l’aider à raconter son histoire.” Étant un film si personnel pour Alan Ball, le choix du personnage principal a été fait avec soin et précision.

«Je voulais tenter ma chance et j’ai envoyé le scénario à tous mes premiers choix», nous a dit Ball. “Et ils ont tous dit oui.” Outre Paul Bettany et Sophia Lilis, le casting comprend également Stephen Root, Margo Martindale, Judy Greer, Steve Zahn et Peter Macdissi en tant que partenaire romantique de longue date de Frank.

Bien qu’Alan Ball ait passé plusieurs années à développer Oncle Frank, le film a fait ses débuts au dernier Festival de Sundance. Là, ce qui a le plus retenu l’attention du public, c’est l’interprétation de Paul Bettany, qui sonne même déjà pour des récompenses importantes lors de la prochaine saison de récompenses.

Le film Uncle Frank sera présenté en première sur Prime Video ce 25 novembre.

Titre original: Oncle frank

An: 2020

Réalisateur: Alan Ball

Acteurs: Sophia Lillis, Paul Bettany

Date de sortie:25 novembre 2020 (États-Unis)

