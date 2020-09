Tasya Vos est un agent d’une organisation secrète qui utilise des implants cérébraux pour contrôler les mouvements corporels d’autres personnes, les forçant à commettre des meurtres qui profitent à toutes sortes de bigwigs dans le monde de l’entreprise. Un jour, lors d’une mission de routine, quelque chose ne va pas: l’agent Vos est piégé dans l’esprit de l’un des sujets qu’elle essayait de contrôler, dont l’appétit pour la violence finit par devenir son pire allié, dépassant même le sien. .

Andrea Riseborough, Christopher Abbott, Sean Bean, Jennifer Jason Leigh et Tuppence Middleton dirigent le casting de ce qui a été renommé ‘Possesseur: non coupé‘, le montage original et « non censuré » du nouveau film écrit et réalisé par Brandon Cronenberg, fils de David et responsable de « Antiviral ».

Voici la bande-annonce et l’affiche officielles de ce film qui arrivera dans les salles aux États-Unis de la main de Neon et Well Go USA Entertainment le 9 octobre, plus ou moins le jour même où nous pourrons également le voir dans son sillage. pour le Festival de Sitges de la main d’Inopia Films, son distributeur espagnol.

