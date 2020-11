Il semble que derrière soit l’époque où Nostradamus était le prophète par excellence, mais maintenant Les Simpsons Ils se préparent à occuper cette place et c’est qu’au cours de ce 2020, ils n’ont cessé de faire la une des journaux puisqu’ils auraient prédit le coronavirus (COVID-19). Maintenant, et sur le point de clore cette année catastrophique, la famille jaune ne se repose pas dans son travail de prédiction de l’avenir et peut-être qu’il y a une autre prédiction à la porte …

Pour connaître le contexte, nous devons dire que tout découle de l’épidémie de coronavirus dans le monde. Au cours des dernières semaines, l’Espagne a annoncé (via elDiario.es) un nouvel état d’alerte avec un couvre-feu qui remet en cause la célébration de Noël et d’autres fêtes de manière normale. Et qu’arrivera-t-il au Mexique?

De cette situation, le personnage prophète des Simpsons est ressorti à nouveau et des réseaux sociaux les fans de la longue série n’ont pas manqué ce détail du couvre-feu où les garçons et les filles de Springfield doivent rester chez eux. Cet événement peut être apprécié dans l’épisode To a wild Bart no one can destroy it (1999), épisode 11 de la saison 10.

Personne ne peut détruire un Bart sauvage (1999)

D’autre part, il a également été question de “Noël imaginaire”. Si vous vous souvenez, dans l’épisode Little Mom (2000), épisode 10 de la saison 11, Ned Flanders dit à sa progéniture de se préparer car les vacances seront très différentes pour se rendre compte que, soi-disant, Homer et Bart souffrent de la lèpre.

Petite maman (2000)

“Je ne sais pas ce qui nous surprend la TOUCHE DE RESTANT ou l’état d’alarme … si les Simpsons l’ont déjà prédit.”

“Les Simpson nous ont déjà prévenus du couvre-feu.”

“Les Simpsons avaient déjà prédit à quoi ressemblerait Noël cette année.”

“Cette année, Noël devra être imaginaire.”

Et pour revoir un peu:

