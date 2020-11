Le personnage de Batman est l’un des plus développés du cinéma, des films indépendants aux croisements comme DC Extended Universe, mais l’un des emplois les plus importants était dans la trilogie de ‘Le Chevalier Noir’ de Christopher Nolan, qui a pris le personnage très au sérieux et lui a raconté une belle histoire dans chacun des détails donnés ci-dessous et peut-être que peu ont remarqué qu’une blessure de Batman dans “ The Dark Knight ” était présente dans l’histoire.

Le caractère de Bruce Wayne joué par Christian Bale est pour beaucoup la meilleure version du personnage sur grand écran, en grande partie à cause de sa grande performance ainsi que du scénario qui l’a montré comme un homme mature et complexe, sans laisser de côté son passé orageux qui l’a fait devenir le cavalier de la nuit.

Peu de gens ont peut-être remarqué qu’un La blessure de Batman dans ‘The Dark Knight’ qui était présent dans les films, car dans le deuxième film, nous voyons que dans l’un de ses premiers combats, il est blessé au bras et plus tard Alfred doit le suturer, mais en ‘Le chevalier noir se lève’ On revoit son bras et il a une cicatrice, ce qui nous fait voir que le scénariste et même Christopher Nolan lui-même ont été très prudents dans chacun des détails et étaient très conscients de l’évolution du personnage.

Bien qu’il y ait eu un très bon accueil pour cette version de Batman, il n’y en avait pas un quart et cette version du Dark Knight n’a pas été ajoutée à l’univers DC Extended, ce qui était assez logique puisque le ton réaliste ne se passait pas très bien. à l’existence de métahumains dans cet univers.