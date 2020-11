Netflix a commencé à tester son nouveau service Direct, une chaîne de télévision linéaire qui diffusera du contenu en direct, programmé et varié. L’idée est que le spectateur n’a pas à se casser la tête pour choisir ce qu’il veut voir.

Netflix Direct vient de démarrer sa phase de test à la télévision française. L’entreprise a choisi ce pays (via) pour tester la modalité, car selon ses études de marché, les Français sont encore très habitués à regarder la télévision ouverte.

Dans un communiqué, Netflix a assuré que de nombreux téléspectateurs aiment l’idée de regarder du contenu programmé, ce qui ne les oblige pas à choisir. L’idée est d’aider les personnes qui n’ont aucune idée de ce qu’il faut regarder ou qui sont novices sur la plate-forme, à découvrir des films et du contenu qu’ils pourraient aimer de la bibliothèque du service de streaming.

D’autres plates-formes plus petites ont déjà une modalité similaire dans leur service. Le plus célèbre d’entre eux est peut-être Pluto.tv, dont l’interface est précisément dédiée à la transmission de contenus continus dans des canaux divisés en fonction des genres de films, des âges ou des séries télévisées. D’autre part, ils disposent également d’un catalogue audiovisuel qui peut être manipulé à volonté.

Dans le pays européen, Netflix Direct est arrivé juste le jeudi 5 novembre. Son succès ou son échec détermineront si nous verrons quelque chose de similaire dans d’autres territoires. Pendant ce temps, Netflix a augmenté ses coûts aux États-Unis, ce qui a suscité beaucoup de controverse. Les rumeurs indiquent que cela est peut-être dû à l’excès de comptes partagés que les utilisateurs ont tendance à avoir, ce qui n’est pas rentable pour l’entreprise.

Dans cet ordre d’idées, concernant les services numériques, le Mexique et toute l’Amérique latine sont sur le point de recevoir Disney Plus. Il serait intéressant d’analyser à quel point l’arrivée de Mickey Mouse affectera le titan rouge du streaming.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.