De nombreux fans ont connu Firth ces derniers temps grâce à son rôle dans les films «Kingsman». Maintenant, selon un nouveau rapport, il a été révélé que Colin Firth jouera dans la nouvelle comédie zombie “New York Will Eat You Alive”.

Selon les rapports, ce nouveau film sera basé sur la franchise chinoise de bandes dessinées et d’animation numérique «Zombie Brother». L’histoire de ‘New York Will Eat You Alive’ raconte comment un groupe de New-Yorkais tente de survivre à une apocalypse zombie et, en même temps, découvrez la source de l’épidémie.

Bien qu’il soit vrai que les fans occidentaux ne connaissent pas grand-chose à la source de ce film, “ Zombie Brother ” est très populaire en Asie, car, les bandes dessinées et les séries animées ont rencontré beaucoup de succès.

C’était le portail Deadline, qui était chargé de révéler que Colin Firth jouera dans ‘New York Will Eat You Alive’. Malgré le fait que le portail n’ait pas parlé de plus de personnes qui feront partie du casting, on sait que le film sera réalisé par Todd Strauss-Schulson, dont les crédits du film incluent «A Very Harold & Kumar 3D Christmas» et le film «Isn’t It Romantic».

Le scénario a été écrit par Alex Rubens, tandis que Channing Tatum produira aux côtés des films STX et Tencent, le géant chinois de la technologie qui publie la bande dessinée. Pour l’instant, il n’y a pas de date exacte pour la première de ce film, mais plus tard il est fort probable que vous ayez plus d’informations à ce sujet.