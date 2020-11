Il arrive le mardi 3 novembre 2020, avec un poids important conféré par les États-Unis, puisque c’est le jour des élections présidentielles dans ce pays. Sur les réseaux sociaux, les publications de plusieurs célébrités continuent d’émerger pour inviter au vote ou susciter un débat sur le candidat qui devrait diriger le cours de cette nation au cours des quatre prochaines années. Dans ce contexte, le cinéaste mexicain Gaël Garcia Bernal s’est adressé à Twitter pour exprimer son opposition aux politiques énergétiques de Donald Trump (qui cherche à être réélu), ce qui a provoqué des réactions négatives de la part de ses compatriotes. Ici, nous vous disons pourquoi.

Oui, compa. Voilà la chose. Arrêtez de justifier l’utilisation des énergies fossiles. C’est indéfendable.

C’est l’URGENCE qui habite nos angoisses. https://t.co/6jZ6K0xSUL – Gael García Bernal (@GaelGarciaB) 2 novembre 2020

Sous la phrase “Arrêtez de justifier l’utilisation des énergies fossiles”, la charolastra a partagé un article dans le magazine Anfibia où sont évoquées les actions passées du président américain qui illustreraient son intérêt nul à inverser les effets du changement climatique et une dépendance totale au pétrole et au charbon (sources polluantes) pour soutenir le l’industrie de l’énergie dans votre pays. Pour García Bernal, la mentalité de Trump n’est rien de plus que “indéfendable”.

Cela dit, pourquoi exactement y a-t-il eu des internautes qui ont sévèrement critiqué le Mexicain, étant clairement positionné en faveur des énergies renouvelables? Car, aux yeux des utilisateurs détracteurs, la déclaration du tapatío recèle incongruité et hypocrisie, venant de quelqu’un qui, il y a des années, se faisait appeler un sympathisant d’Andrés Manuel López Obrador, actuel président du Mexique.

En matière d’énergie, rappelons qu’AMLO (similaire à Trump) s’est penchée en faveur du pétrole comme moteur économique du pays, et sous cette idée il a mis en œuvre la construction de la raffinerie Dos Bocas, Tabasco; un projet pétrochimique qui a suscité la controverse, entre autres raisons, pour impliquer un recul de politiques bienveillantes pour l’environnement.

Voici quelques réactions de colère qui ont plu sur Twitter après le tweet anti-Trump de Gael García Bernal:

Salut @GaelGarciaB, et quand est-ce que tu le dis et l’explique à ton ami AMLO? Vous voyez qu’il continue de parier sur le charbon et puis vous l’avez applaudi alloo et lui avez demandé de venir au Presi pour “tout transformer”? https://t.co/meLdoxjCji – KarlaViriH (@ KarlaViriH1) 3 novembre 2020

Pensez-vous maintenant?

Les combustibles fossiles ne sont pas seulement l’affaire de Trump, c’est l’une des occurrences du trou du cul pour lequel VOUS avez voté et que vous vous sentiez flotter dans les nuages ​​à cause des merveilles que cela apporterait au Mexique … il y a la merde, il s’est avéré que nous vous avions tellement averti. #LaCagaste https://t.co/7dBdwbpsDM – Ana La Milagrosa💜🇲🇽🌷🦀 (@ElSitiodeAna) 3 novembre 2020

Ce pauvre petit homme qui se bat pour Donald Trump et est un sceau pour le vieil homme qui vit au Palais National, qui utilisera le charbon et polluera comme l’écoloco! Quelle incongruité vôtre @GaelGarciaB https://t.co/eHdEdW58WA – Mexicana de ❤️🇲🇽 (@nanncano) 3 novembre 2020

Gael ne justifie pas que Trump encourage l’utilisation des combustibles fossiles. Gael justifie que López encourage les combustibles fossiles, arrête les énergies propres et renouvelables et opte pour le charbon. Ne soyez pas un hypocrite comme Gael 👇🏼 https://t.co/j0milGGDyX – Vero (@Funesta) 3 novembre 2020

Le candidat de Donald Trump à cette élection de 2020 est le démocrate Joe Biden, qui a qualifié le changement climatique de «crise existentielle» et d ‘«obligation morale» de résoudre (via).

Les mêmes Avengers Ils se sont prononcés en faveur de ce candidat, qui a promis de promouvoir les énergies renouvelables aux États-Unis. Arrêtez-vous pour toute l’histoire.

