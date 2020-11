Le retour de ‘The Mandalorian’ à Disney + a laissé tous les fans très excités, grâce au premier épisode diffusé il y a quelques jours. Maintenant merci à Carl Weathers a parlé du “ Mandalorian 2 ”, on sait que cette nouvelle saison pourrait être meilleure que la précédente.

D’après le peu qui a été révélé de la nouvelle saison de ‘The Mandalorian’, on sait que le chasseur de primes Din Djarin (Pedro Pascal) traverser la galaxie pour pouvoir laisser The Child avec ses semblables, malheureusement, ce ne sera pas facile, puisqu’ils seront poursuivis par Moff Gideon (Giancarlo Esposito), qui est maintenant connu pour manier un sabre noir.

Maintenant, grâce à une interview avec Breakfast Television Toronto, Carl Weathers a parlé de “ The Mandalorian 2 ”, et a révélé que tout le monde profitera davantage de cette saison, llequel sera plus grand et meilleur que le précédent.

«Nous avons bien sûr le bébé. Le bébé est de retour et plus grand que jamais en termes de présence, pas de taille. Nous aimons tous le bébé. Cara Dune est de retour, en grand, faisant ce qu’elle fait avec action et pathétique. Et puis bien sûr Green Karga, qui est de retour et qui s’amuse à faire ce qu’il fait: être trompeur », a déclaré Weathers.

On sait que Weathers fera également ses débuts en tant que réalisateur dans Star Wars dans un épisode de la deuxième saison de «The Mandalorian», qui n’a pas encore été révélé. Bien que “ The Mandalorian 2 ” soit déjà arrivé à Disney +, les fans du Mexique et d’Amérique latine devront attendre un peu plus longtemps, car le service de streaming arrivera sur 17 novembre 2020.