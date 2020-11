C’est officiel: le mois prochain, le dernier point d’une trilogie cinématographique reviendra en salles digne d’innombrables ovations… à l’exception précisément de ce malheureux troisième opus, son retour sur grand écran sera donc accompagné d’une série de modifications substantielles. Tout ce que le public a critiqué Le Parrain III (1990), dont la performance d’une jeune Sofia Coppola, sera apparemment corrigée ou revitalisée dans un remake que Paramount Pictures a annoncé il y a quelques mois et que nous saurons enfin dans quelques jours.

Le Parrain, réalisé par Francis Ford Coppola, est une saga principalement centrée sur la chronique de l’ascension de Michael Corleone (Al Pacino) à la tête de la plus puissante famille criminelle de New York, jusqu’à son déclin et sa mort éventuelle. Le déclin de son empire est le thème central de la troisième et dernière partie, qui au lieu d’ériger une fin satisfaisante pour son public, le laissa surtout avec une boisson aigre-douce.

Fait intéressant, l’acteur vétéran Diane Keaton – L’interprète de Kay Adams, l’épouse de Michael, dans la trilogie – a récemment rejoint le groupe des non-conformistes avec le montage original de The Godfather III, sorti en salles il y a trente ans.

Je ne sais pas pourquoi les gens ne l’ont pas apprécié [la película], mais j’étais l’un d’eux«, A admis l’Oscar dans une interview avec Variety. Qu’est ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi je n’ai pas aimé ça avant? Mais ça n’a pas été le cas. Je l’ai juste jeté et je me suis dit ‘eh bien…’ ».

D’autre part, Keaton a déjà eu l’occasion de voir la nouvelle version du film, réédité et restauré par Francis Ford Coppola lui-même, et a défini l’expérience visuelle comme «Un des meilleurs moments de ma vie» Oui “Un rêve devenu réalité”. Rappelez-vous que le réalisateur primé a non seulement entrepris de réorganiser certaines des images, mais a également donné au Parrain III un tout nouveau début et une fin, plus (selon Keaton) a également donné à Sofia Coppola une chance de briller.

Dans la bande de gangsters, le futur réalisateur de Lost in Tokyo a donné vie à la fille de Michael Corleone, nommée Mary. Malheureusement, à l’époque, plusieurs critiques ont estimé que la performance de Sofia n’était pas à la hauteur du personnage, l’appelant plate, amateur et peu convaincante.

«Cela n’arrivera plus [con la nueva versión de El padrino III«, aseveró Keaton, aludiendo a aquellas opiniones negativas. «Ella [Coppola, en el rol de Mary] C’est ce que serait une fille si vous aviez ce type comme votre père, le chef d’une organisation criminelle. Elle n’était pas si sûre d’elle-même et était un peu calme. Un peu hanté. J’ai pensé que [su interpretación] c’était fantastique.

Sous le titre The Godfather of Mario Puzo, Epilogue: The Death of Michael Corleone, le film innovant arrivera dans les cinémas mexicains le 4 décembre prochain. Venez ici pour la note complète.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.