Après une forte campagne de soutien au réalisateur, l’année prochaine, nous aurons l’arrivée de la ‘Justice League’ de Zack Snyder, qui promet de rendre justice à la puissante équipe de super-héros de DC, après que la version de Joss Whedon ait été un échec retentissant et pour augmenter les attentes des fans, une photo de Wonder Woman a été révélée à côté de la Batmobile.

Mardi prochain sera le troisième anniversaire de la ‘Justice League’, cependant, de nombreux fans ont décidé de sauter cette date et en attendant la sortie de la version de Snyder qui arrivera l’année prochaine, le studio s’attache donc à donner un plus grand coup de pouce à cette nouvelle production et à laisser l’échec de son précédent long métrage dans le passé.

Tandis que, certains éléments clés de la version de Whedon ne reviendront plus Pour cette nouvelle version, le directeur de la photographie Fabian Wagner le fera, il a donc décidé de publier une nouvelle photo sur son compte Instagram qui montre Gal Gadot accompagné de la Batmobile, qui nécessite encore quelques améliorations.

“Gal et la Batmobile juste avant un tir. J’utilise toujours mon Fuji X100F bien-aimé pour prendre des photos de référence (nous prenions des photos en 35 mm donc je noterais mes photos de référence tout de suite et les enverrais à notre coloriste de journal) », a expliqué Wagner, et comme cette photo n’a pas été utilisée dans la version de Whedon, nous la verrons probablement dans ‘Justice League’ de Zack Snyder.

La semaine prochaine Nous aurons une nouvelle bande-annonce pour la ‘Justice League’ de Zack Snyder dans lequel nous connaîtrons sûrement de nouveaux aspects de la mini-série, nous espérons donc que le cinéaste nous donne quelque chose de vraiment spectaculaire, mais tant que ce moment arrivera, pour l’instant nous pouvons profiter de la photo de Wonder Woman à côté de la Batmobile.