Avec le départ de Ruby Rose, de grands changements sont survenus dans la série CW et ce n’est pas étonnant. Javicia Leslie, la nouvelle actrice s’éloignera non seulement de Kate Kane de Rose, mais jouera un autre personnage complètement différent, c’est Ryan Wilder et donc les changements seront importants, à commencer par sa tenue, qui grâce à un nouvelle photo du costume ‘Batwoman’ Cela nous montre que non seulement ça a l’air bien la nuit, mais maintenant nous pouvons voir tous les détails.

Ce n’est pas qu’auparavant il n’y avait pas d’images de l’actrice dans la série qui sera présentée en première le dimanche 17 janvier 2021, mais comme elles n’étaient pas aussi éclairées, nous n’avions pas perçu le changement, en plus le costume semblait similaire à celui de Kane, ce qui va évidemment changer dans la deuxième saison.

L’actrice a téléchargé sur Twitter une image à côté de Meagan Tandy, qui joue Sophie Moore, dans cette nouvelle photo du costume de “ Batwoman ”, nous voyons plus de détails rouges et frappants dans les gants principalement, ainsi que les parties opaques et brillantes du noir dans le reste du costume. Ce qui a été remarqué dès le début, c’est le changement dans le film, qui cette fois sera complètement bouclé par rapport au Kane légèrement ondulé et rougeâtre.

Beaucoup ont été les commentaires contre le nouveau choix de l’actrice, mais la meilleure chose dans ces cas est de voir au moins quelques épisodes d’abord pour pouvoir commencer à juger fortement. En fait, Leslie a déjà répondu à ces messages haineux qu’elle ignore tout simplement ou utilise pour épargner ses forces et poursuivre son travail, qui est dans quelques mois de sa sortie.