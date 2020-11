Une nuit à Miami

L’idée d’une rencontre fictive entre des personnalités importantes n’est pas nouvelle. Un début extraordinaire derrière la caméra n’est pas non plus sans précédent. Ce qui sort de l’ordinaire, c’est de décrocher un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, l’année suivante dans la série la mieux notée de la saison et, moins de 12 mois plus tard, faire ses débuts en tant que réalisateur dans un film qui deviendra sans aucun doute l’un des meilleurs “à battre” de la prochaine saison de récompenses. Pourtant, c’est exactement ce que Regina King a réalisé avec son premier film dans les coulisses, One Night in Miami, qui faisait partie du Festival international du film de Toronto.

Comme d’autres pièces comme Freud’s Last Session (qui imagine une conversation entre le célèbre psychiatre et CS Lewis), ou Insignificance (qui invente une rencontre entre Joe DiMaggio, Albert Einstein, Marilyn Monroe et Joseph McCarthy) le film One Night à Miami dépeint une soirée fictive parmi les icônes. Dans ce cas, le film présente une soirée avec Malcolm X, Sam Cooke, Jim Brown et Cassius Clay, dans la nuit du 24 février 1964 – la date réelle à laquelle le boxeur a arraché le titre de champion du monde à Sonny Liston.

La conversation tourne rapidement à la lutte pour les droits civils des Afro-Américains en Amérique. Tous les quatre, en substance, veulent la même chose, mais chacun d’un endroit complètement différent. Et c’est là, thématiquement, la réalisation du film (et de la pièce).

Appelé droits civils, droits des femmes ou représentation équitable des communautés marginalisées, le film de Regina King met en lumière un problème qui touche tous ces mouvements sociaux. Il n’y a pas de «manière correcte» de se battre et les protagonistes de ces luttes, souvent peints avec un seul large pinceau qui émousse et fait disparaître leurs nuances, ne sont pas les mêmes personnes ou ne pensent pas de la même manière. Semblable aux différences que nous avons vues entre les protagonistes de The Trial of Chicago 7, les personnages de cette histoire s’accordent souvent à dire que «l’autre» a son cœur au bon endroit, mais ses méthodes seront la raison de son échec.

La leçon, cependant, semble être la même et est que les problèmes sociaux doivent être attaqués de toutes parts et de toutes les manières possibles. Ces thèmes sont sûrement présents dans le scénario original (je n’ai pas eu la chance de voir la pièce), mais amener une histoire de la scène à l’écran n’est pas une tâche facile si l’on entend éviter le théâtre filmé.

En ce sens, Regina King utilise le langage audiovisuel particulier du cinéma pour «ouvrir» le récit et lui donner certaines nuances qui ne pourraient être réalisées au théâtre. Grâce à une conception sonore et à une sélection méticuleuse de scènes à l’extérieur de la chambre d’hôtel, King complique la lutte des hommes et parvient à une synthèse réussie d’idées qui, autrement, devraient être expliquées par des mots.

Le film et ses thèmes sont rehaussés de petits échanges avec des personnages secondaires, des flashbacks et des séquences du protagoniste occasionnel dans la solitude. Le scénario dans ce sens est précis et éloquent, mais il ne donne pas l’impression de donner à réfléchir, ni d’exposer. Bien sûr, il y a beaucoup de dialogue, mais il n’y a pas un seul mot qui soit perçu comme déplacé ou répétitif.

Regina King réalise One Night in Miami avec le calme et la confiance d’un cinéaste beaucoup plus expérimenté, transformant ce qui aurait pu être un petit film de niche en un événement.

Une nuit à Miami



J. Ivan Morales Écrivain, réalisateur et directeur éditorial de ce film, son sympathique voisin, Cine PREMIERE. Vous ne perdrez jamais espoir pour une deuxième saison de Studio 60 sur le Sunset Strip et Firefly.