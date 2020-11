L’arrivée du X Men L’univers cinématographique Marvel est aujourd’hui une réalité et bien qu’il n’y ait pas de plans officiels pour une arrivée à court terme, on sait qu’ils chercheront à donner une entrée cohérente à cet univers, mais penser à cette union au début du MCU aurait été fou, mais apparemment, Marvel Studios ne l’a pas exclu, car il y a presque accidentellement une référence aux X-Men dans «Hombre de Hierro» cela est passé presque inaperçu.

«Hombre de Hierro» 2008 a été le premier film du MCU, qui a sauvé la société de la perte de tous ses personnages et de la faillite grâce à l’énorme succès au box-office en grande partie à cause du charisme qu’il lui a donné. Robert Downey Jr au rôle de Tony Stark, plus une histoire intéressante grâce à la direction de Jon Favreau, qui était également réalisateur sur la suite.

Peut-être que très peu ont remarqué qu’il y a un référence aux X-Men dans ‘Iron Man’, qui a à voir avec l’un des méchants, puisque nous voyons que Tony Stark est kidnappé par un groupe de terroristes dirigé par un personnage connu sous le nom de Course, mais le personnage de Raza Ce n’est pas un méchant d’Iron Man dans les bandes dessinées, mais des X-Men, où est un extraterrestre appartenant à une équipe connue sous le nom de ‘Starjammers ‘ et non, ce n’est pas une coïncidence, car les deux ont une apparence similaire et même un visage défiguré.

Bien que cette référence ait pu être très petite, c’est un peu étrange depuis Jon Favreau Je ne voulais rien montrer de «surnaturel» dans ce film et je voulais que ce soit un peu plus réaliste, c’est l’un des facteurs pour lesquels le mandarin n’apparaissait pas dans ce film et le vrai méchant était Obadiah Stane.