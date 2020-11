Le réalisateur du tout nouveau «Mank» a des fans du film, avec Joaquin Phoenix, furieux. Dans une récente interview alors qu’il était en charge du barrage de la production qui viendra bientôt sur Netflix, certains commentaires semblent être sortis de leur contexte, David Fincher exaspère les fans de ‘Joker’, Qu’est-ce que tu penses?

Basé sur le classique d’Orson Welles ‘Citizen Kane’, ‘Mank’ est déjà en train de devenir un favori critique, recueillant à peine plus que des critiques élogieuses. Le film de 1941 a remporté l’Oscar du meilleur scénario original qui a été écrit par Herman J.Mankiewicz et Welles, le problème est qu’on ne sait pas qui a écrit quelle partie et cela a été une controverse et un débat pendant de nombreuses années, et ce sera exactement ce que que nous verrons dans le film, le processus de réalisation du long métrage.

Dans une interview pour Telegraph, David Fincher exaspère les fans de ‘Joker’ réalisé par Todd Phillips et génial Gagnant d’un Oscar, les Golden Globes et combien de prix ont été nominés, sans aucun doute un grand succès inattendu de 2019, auquel Warner Bros. ne croyait pas et maintenant ils veulent des suites.

“Je ne pense pas que quiconque aurait regardé ce matériel et pensé: Oui, prenons Travis Bickle [de ‘Taxi Driver’] et Rupert Pupkin [del ‘The King of Comedy’] Et mélangeons-les, puis attrapons-le en un trahison des malades mentaux, et sortez-le pour un milliard de dollars. “

Mais ses propos semblent avoir été sortis de leur contexte, car dans la même interview, il a évoqué les complications qu’il a eues avec son grand succès, et maintenant considéré comme un culte, ‘Fight Club’, qui nous rappelle ‘Joker’ lui-même: “le L’opinion générale plus tard parmi les gars du studio était: “ Nos carrières sont terminées. ” Le fait que nous ayons fait ce film en 1999 est toujours, à mon avis, un miracle. “