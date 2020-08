Une vidéo émouvante de Chadwick Boseman a refait surface à travers le réseau car elle révèle le moment où l’acteur hésite en racontant l’histoire de deux enfants victimes d’un cancer. La vidéo a maintenant été vue sous un nouveau jour alors que les paroles de l’acteur se sont produites alors qu’il luttait également contre la maladie.

C’est en 2018 lors d’une interview avec l’émission de radio SiriusXM où Boseman a raconté la relation qu’il entretenait avec deux enfants atteints d’un cancer en phase terminale et que selon les mots de leurs parents, ils essayaient seulement de résister à la maladie jusqu’au moment où Black Panther a créé. dans les cinémas et ils pouvaient le voir.

Ce clip de 2018 de Chadwick Boseman ému par l’impact de Black Panther sur deux petits enfants atteints d’un cancer en phase terminale est particulièrement déchirant, sachant maintenant qu’il combattait le même combat. DÉCHIRURE. pic.twitter.com/5giV543c8L – Poussins au bureau (@ChicksInTheOff) 29 août 2020

«Dans une certaine mesure, vous les entendez dire cela et vous pensez: ‘Wow. Je dois me lever et aller au gymnase. Je dois me lever et aller travailler. Je dois apprendre ces lignes. Je dois travailler sur cet accent », dit Boseman dans le clip vidéo. « Jusqu’à un certain point, c’est une expérience très humiliante parce que vous pensez: » Cela ne peut pas signifier grand-chose pour eux, « Vous savez. Mais voir comment le monde a pris cela [la película] En tant que mouvement et comment il a pris une vie propre, je me rends compte que les deux anticipaient déjà quelque chose de grand.

Au moment où l’interview a eu lieu, Chadwick avait déjà reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade 3, c’est pourquoi il est ému et en larmes quand il avoue que Ian et Taylor sont décédés avant la sortie du film.

Chadwick Boseman a lutté contre le cancer pendant quatre ans depuis qu’il a été diagnostiqué avec la maladie en 2016. «Un vrai combattant qui a persévéré contre tout et a donné vie à plusieurs des films que nous aimons tant. De Marshall à Da 5 Bloods, en passant par le Black Bottom de Ma Rainey et bien d’autres qui ont été filmés parmi d’innombrables chirurgies et chimiothérapies », indique le communiqué sur ses réseaux sociaux.

Boseman est décédé à 43 ans dans sa résidence de Los Angeles en compagnie de sa femme Taylor Simone et d’autres membres de sa famille. La communauté artistique, ainsi que leurs amis et collègues de Marvel, ont exprimé sur les réseaux sociaux la perte émotionnelle et déchirante de l’acteur qui a donné vie au roi T’Challa dans Black Panther.

Chadwick Boseman