Dans un mouvement plutôt inhabituel, la série d’Universal sur Joe Exotic Il sera diffusé sur trois réseaux d’entreprise: le service de streaming Peacock et les réseaux câblés NBC et USA..

Cela a été rapporté par IndieWire, un média qui rapporte également que cette stratégie de distribution pourrait devenir une pratique courante pour la société de production, en particulier à l’heure où la télévision sur le Web gagne des adeptes et le câble refuse formellement de mourir. Par conséquent, présenter votre nouveau projet à travers les deux alternatives servira d’expérimentation pour déterminer quelle méthode de divertissement est la plus pertinente.

Le spectacle, qui sera provisoirement intitulé «Joe Exotic», d’après son personnage central, sera produit et joué par Kate McKinnon, qui jouera Carole Baskin, un activiste pro-animal qui depuis des années a eu une querelle avec l’ancien exploitant du zoo. Ce procès a même conduit à un plan exotique pour la tuer.

S’il était décidé de lancer les épisodes sur les deux services simultanément, NBCUniversal serait l’une des rares sociétés audiovisuelles à opter pour cette démarche, un autre exemple étant HBO, qui se caractérise par la présentation de ses contenus dans les deux sens, dans son bouquet de chaînes ou dans tout autre. de ses plateformes, que ce soit HBO Go en Amérique latine ou Max dans le pays voisin.

Il convient de mentionner que la série Joe Exotic d’Universal Ce n’est pas le seul qui sera fait sur le sujet, car celui qui mettra en vedette Nicolas Cage dans le rôle principal est également en production et qui sera financé par Imagine Television.

Pour l’instant, le documentaire Tiger King peut être vu grâce au plus célèbre « N » rouge de tous.

Joe Exotic Kate McKinnon Série NBCUniversal

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les « Philly Steps » et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.