Vanessa Hudgens revient sur Netflix pour jouer à nouveau Stacy et Margaret dans une nouvelle histoire d’amour, mais comme si avoir deux rôles dans un film ne suffisait pas, l’actrice de 31 ans aura un troisième personnage de plus dans l’intrigue: la cousine Fiona qui Il essaiera de voler la couronne de Margaret. Ceci et plus peut être vu dans le bande-annonce de ‘The Princess Switch 2’.

Il y a des mois, les premières images de cette suite de Noël ont été révélées, où une partie du casting et la caractérisation de Hudgens comme l’antagoniste de la deuxième partie ont été montrées. Maintenant, dans la récente bande-annonce, son interprétation est montrée plus en détail, en plus de révéler ses plans diaboliques pour sa famille.

Le synopsis officiel qui peut être lu dans la description de la vidéo se lit comme suit: “Stacy et Margaret pourront-ils échanger à nouveau pour que Margaret puisse passer plus de temps avec Kevin avant son couronnement? Ou sera-ce Fiona, un nouveau double qui aime la fête, est-ce que tout va gâcher? “

Un autre complot que l’on voit dans la bande-annonce de “ The Princess Switch 2 ” consiste à savoir si Margaret et son ex-partenaire Kevin reviennent pour revivre une histoire d’amour, mais en chemin, non seulement le couronnement de la fille, mais aussi l’arrivée de son nouveau prétendant Antonio Rossi, qui pourrait être votre véritable âme sœur.

‘The Princess Switch: Switched Again’ ou ‘Princess Exchange 2’ en espagnol, arrive sur Netflix le 19 novembre et sera réalisé par Mike Rohl, accompagné de performances de Hudgens, Nick Sagar, Suanne Braun et Lachlan Nieboer, entre autres. Sera-t-il capable de surpasser son prédécesseur? Nous saurons bientôt.