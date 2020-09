Selon les rapports Deadline, Vanessa Kirby, Sebastian Stan, Joel Edgerton, Marion Cotillard et Mark Rylance ont été choisis comme chefs de file dans le prochain film du réalisateur Brady Corbet, ‘Le brutaliste’. Ce sera le premier travail du cinéaste de 32 ans après « Vox Lux », un film de 2018 mettant en vedette Natalie Portman.

Isaach De Bankol, Alessandro Nivola, Raffey Cassidy et Stacy Martin complètent le casting de ce film décrit comme un pica et une histoire d’amour non conventionnelle. L’histoire racontera 30 ans dans la vie d’un architecte visionnaire nommé Lszl Toth (Edgerton) et de son épouse Erzsbet (Cotillard), fuyant l’Europe d’après-guerre pour reconstruire leur héritage et témoins de la naissance de l’Amérique moderne. Cependant, leur vie est changée à jamais par une cliente riche et mystérieuse (Rylance).

Corbet a co-écrit le scénario avec Mona Fastvold, dans un projet produit par Andrew Lauren d’Andrew Lauren Productions, D.J. Gugenheim et Brian Young de Three Six Zero et Trevor Matthews et Nick Gordon de Brookstreet Pictures. Christine Vachon, Pamela Koffler et David Hinojosa de Killer Films seront les producteurs exécutifs.

La production de « The Brutalist » devrait commencer en janvier 2021.