L’univers cinématographique Marvel est l’une des franchises les plus importantes du cinéma et par conséquent, c’est l’une des plus rentables, à tel point que ‘Avengers: Fin de partie’ a battu le record du film le plus rentable de l’histoire, mais le début de cet univers a été quelque peu austère, surtout avec ses acteurs qui ne gagnaient pas de grosses sommes, mais Robert Downey Jr a demandé une augmentation pour les autres Avengers, ce que Marvel devait simplement accepter.

Le succès du MCU est en grande partie dû à l’acteur Robert Downey Jr, qui a commencé cet univers avec «Hombre de Hierro» en 2008, le film qui est devenu un succès au box-office qui a sorti Marvel de la faillite et a perdu les droits sur ses personnages et l’acteur a porté le personnage pendant plus de 10 ans jusqu’à sa fermeture en ‘Avengers: Fin de partie’, où son salaire est devenu l’un des plus élevés d’Hollywood.

Au-delà d’être un héros sur grand écran, l’acteur est devenu un héros dans la vraie vie, comme après avoir mis fin à son contrat après ‘Iron Man 3’, l’acteur a entamé une nouvelle négociation et Robert Downey Jr a demandé une augmentation pour les autres Avengers dans le cadre de ses conditions, auxquelles Marvel a simplement accepté, car l’acteur était trop important pour la franchise.

Lors de sa première apparition en tant que Captain America, Chris Evans a reçu 300 000 $, alors que en ‘Fin du jeu’ reçu environ 20 millions, dans le cas de Samuel L. Jackson Il était sur le point de quitter le rôle de Nick Fury en raison de bas salaires et tous ces acteurs ont continué grâce à l’intervention de Robert Downey Jr.