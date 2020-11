C’était dans la dernière saison de Le Trône de Fer où un verre Starbucks – qui appartenait en fait à une autre marque mais qui, pour tous les besoins, était un verre Starbucks – pouvait être vu sur scène et c’était l’une des erreurs les plus notables de la série HBO, cependant dans la dernière saison de La Couronne il n’y a pas d’objet moderne, mais un animal vivant qui traverse l’ensemble, en l’occurrence un rat.

C’est ainsi que l’ont fait remarquer plusieurs utilisateurs sur Twitter qui ont vu l’épisode 3 de la saison 4 de The Crown et ont observé ce petit rat – ou probablement souris – faire une apparition dans ces décors élégants de la série Netflix:

Ce moment peut être trouvé dans les premières minutes de l’épisode trois intitulé “Conte de fée»Et c’est là que Diana s’installe au palais de Buckingham et commence sa transition d’une fille ordinaire à une future princesse, d’où la souris probablement un clin d’œil au conte de fées de Cendrillon où les souris aident le protagoniste de l’histoire à avoir son prince charmant.

Un autre sens de la part des fans est qu’à cette époque la royauté n’était pas dans ses meilleurs moments et de là à l’apparition de ce fléau. Bien que le titre de l’épisode puisse expliquer ce détail.

le rat de la couronne a été dans mon esprit toute la journée – cette vache avait mon nom dessus (@saoireronan) 16 novembre 2020

café Starbucks dans Game of Thrones: qui êtes-vous

rat dans la couronne: je suis toi mais plus fort – n (@onlyceroi) 16 novembre 2020

le directeur de la couronne met un vrai rat à l’écran pour nous dire à quel point la famille royale est merdique en réalité 🤯 – ✯ (@illicitclarke) 16 novembre 2020

Ce rongeur deviendra-t-il l’un des plus connus à la télévision? Nous devrons attendre.

Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour “Pour avoir une vision plus large, non seulement voir de bons films, mais aussi des mauvais” évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.