En mars dernier, «Bloodshot» est arrivé en salles, une adaptation du héros Valiant Comics qui n’a certainement pas eu la meilleure première possible en raison de la pandémie. Malgré ses mauvaises performances, Dan Mintz, PDG de la société mère de Valiant, DMG, a déclaré à SuperHeroHype que Vin Diesel est maintenant sur le point de reprendre le rôle principal dans une suite.

“Je pense que Bloodshot a très bien réussi en VOD”, a déclaré Mintz. “Beaucoup de gens l’ont vu et il a très bien fonctionné sur la version post-sortie, mais nous ne pouvons pas utiliser le même processus de dépistage pré-COVID. Est-ce que Vin Diesel et toutes ces personnes vont continuer? Oui, parce qu’ils ont bien fait et la réponse a été si bon … c’est juste que cette réponse a été dans un environnement non transparent. “

Les déclarations de Mintz sont quelque peu surprenantes, car «Bloodshot» a à peine levé 30 millions de dollars, bien en dessous de son budget de 45 millions. Deux semaines après sa sortie en mars, le film est arrivé en VOD, et en mai sur Blu-ray. En août, AMC a même annoncé que le film serait rediffusé alors que les salles se préparaient à rouvrir.

Basé sur les bandes dessinées les plus vendues, Vin Diesel joue le rôle de Ray Garrison, un soldat récemment tué au combat et ramené à la vie par la société RST en tant que super-humain Bloodshot. Avec une armée de nanotechnologies dans ses veines et une force imparable, plus puissante que jamais et capable de s’auto-guérir instantanément. Mais pour contrôler son corps, l’entreprise a pris le contrôle de son esprit et de ses souvenirs. Ray ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l’est pas – mais sa mission sera de le découvrir.