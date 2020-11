Recevoir des compliments du public est toujours quelque chose que tout artiste recherche, mais quand ils viennent d’une personne que vous admirez, c’est un autre niveau. Les récents commentaires de l’écrivain d’œuvres impressionnantes de terreur ont atteint les oreilles du protagoniste de ‘Freaky’, qui dans une récente interview a finalement révélé ce qu’il pense, Vince Vaughn répond aux commentaires de Stephen King.

Christopher Landon dirige ce nourriture slasher qui parle d’un tueur en série connu sous le nom de Blissfield Butcher, qui vole un poignard avec des pouvoirs et en essayant de prendre la vie d’une lycéenne nommée Millie, ils changent de corps. Kathryn Newton jouera le meurtrier qui, en raison de sa nouvelle apparence, peut anéantir presque n’importe qui dans la ville.

Basé sur la bande-annonce de FREAKY, Vince Vaughn doit être nominé pour un Oscar. Cela a l’air génial! – Stephen King (@StephenKing) 10 septembre 2020

La première bande-annonce en a surpris beaucoup, y compris l’écrivain qui est même allé jusqu’à dire qu’il devrait être nominé pour les prochains Oscars. Honoré, Vince Vaughn répond aux commentaires de Stephen King dans une récente interview avec Comicbook.

“Oui. Je suis un grand fan de Stephen King, de ses écrits aussi. Je me souviens avoir dit plus tôt que son … Il a écrit une série de livres intitulée ‘The Bachman Books’ du nom de Richard Bachman, et il y avait une nouvelle intitulée “The Rage”, qui était l’un de mes préférés en tant qu’enfant. C’est un écrivain formidable et évidemment les films dans ses livres ont été formidables. Donc c’était vraiment très flatteur pour lui de dire ça. “

“Je ne savais pas par où commencer à jouer à un serial killer, l’adolescente que j’ai”, nous a dit Newton. “Mais avoir Vince là-bas pour collaborer était comme un rêve. Et Chris Landon, notre réalisateur, avait une histoire si profonde du personnage. Nous avons donc tous les deux dû construire sur cela. C’était génial.”