Au début du mois dernier, la plateforme de streaming HBO Max a fourni des détails substantiels sur le projet en série qui est sur la table depuis plus d’un an, se déroulant dans l’univers de l’héroïque Green Lantern. Parmi les informations fournies, il a été appris que le personnage de Jessica Cruz fera une apparition dans La lanterne Verte, et bien qu’il n’y ait toujours pas de distribution officielle, un illustrateur célèbre a proposé la signature du Eiza Gonzalez pour le rôle.

Le fan art suivant, créé par BossLogic, propose un look pour l’actrice de Bloodshot et Baby Driver en super-héros de DC Comics. Qu’est-ce que tu penses?

Dans le monde de la bande dessinée, Jessica Cruz Il est membre du Green Lantern Corps, une organisation de police intergalactique qui accorde à ses membres un anneau de pouvoir dans le but de mettre de l’ordre aux extrémités de l’Univers. Créé par Geoff Johns et Ethan Van Sciver, Cruz a fait une apparition dans Green Lantern # 20 et s’est finalement vanté d’une apparition complète dans Ligue de justice # 31, publié en août 2014. La conception originale du personnage s’est inspirée de l’actrice Penelope Cruz, et plus tard DC Comics confirmerait que l’héroïne est d’origine latino-américaine.

Mais Jessica Cruz n’est pas le seul agent de l’espace à atterrir sur la prochaine série HBO Max (qui deviendra sa première incursion dans la production en direct). Cela a été clarifié par un synopsis officiel, publié en octobre:

De HBO Max, DC, Berlanti Productions et Warner Bros. Television vient une adaptation audacieuse de la franchise emblématique de bandes dessinées, une saga qui s’étend sur des décennies et des galaxies. Green Lantern parlera des aventures d’une multitude de lanternes, dont Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz, Alan Scott —La première Green Lantern d’Earth, qui, fidèle à la bande dessinée, est un homme gay – et bien d’autres. La série comprendra également les favoris des fans comme Sinestro Oui Kilowog, et introduira également de nouveaux héros dans les rangs du Green Lantern Corps. “

Quels acteurs et actrices aimeriez-vous voir dans l’un des rôles précédents? De son côté, BossLogic a également considéré les acteurs Janelle Monáe (Talents cachés) et Sterling K. Brown (C’est nous) comme faisant partie du casting.

Seth Grahame-Smith (scénariste du film LEGO Batman) agira en tant que showrunner de la série, qui comprendra 10 épisodes, sous la plume partagée de Grahame-Smith et Marc Guggenheim. La production sera réalisée par Greg Berlanti, co-créateur des émissions Arrow et The Flash.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.