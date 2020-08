Quelques jours avant que le DC FanDome ne nous offre la première bande-annonce officielle de la Justice League de Zack Snyder, un compte YouTube a publié sa propre «bande-annonce publicitaire». Mais oubliez Gal Gadot, Ben Affleck et Henry Cavill, car cette vidéo amateur s’appuie sur des visages de super-héros classiques pour imaginer une version de Justice League se déroulant dans les années 90.

Dans cet article, vous trouverez une bande-annonce de fans pour la chaîne AListProductions, où Superman (Christopher Reeve), Batman (Michael Keaton), Wonder Woman (Lynda Carter) et Flash (John Weasley Shipp) doivent faire équipe pour vaincre Lex Luthor (Gene Hackman) et Joker (Jack Nicholson). Mais restez jusqu’à la fin de l’audiovisuel car il y a une autre héroïne invitée à la fête!

Il lit dans la description de la vidéo:

« Voici ma bande-annonce » rétro « pour savoir à quoi aurait pu ressembler une Ligue de la justice du début des années 90. Il aurait été étonnant de regarder en arrière aujourd’hui. Je n’ai pas emprunté la voie la plus raffinée du monde parce que j’ai déjà vu beaucoup de superbes bandes-annonces et concepts créés par des fans, alors je me suis demandé pourquoi ne pas le faire entièrement à propos de la Justice League. Quoi qu’il en soit, j’ai réussi à lui donner un aspect ancien et rétro exprès (à la fois audio et visuel). «

Il est à noter que les matériaux obtenus pour cet exercice proviennent de la saga cinématographique Superman (1978-1987), du film Batman (1989), de la série télévisée The Flash (1990-1991) et de l’émission Wonder Woman (1975-1979), parmi autres.

Si les productions évoquées sont depuis une époque étrangère aux univers cinématographiques interconnectés, certaines de ces histriones d’antan ont su s’inscrire (ou sont proches de le faire) dans la tendance des multivers. John Weasely Shipp est revenu au costume de coureur écarlate à l’événement télévisé Elseworlds (2018), appartenant à Arrowverse, et Michael Keaton réinterprétera le Bat Man dans le prochain film The Flash, dans le cadre du DCEU.

D’autre part, n’oublions pas que Christopher Reeve a fait une apparition dans la série Smallville (2001-2011) en tant que Dr Virgil Swann, et Lynda Carter a joué le président Olivia Marsdin dans Supergirl (2015-présent).

