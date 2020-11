Le jugement contre Ambre a entendu et le journal Le soleil cela n’a rien de positif depuis Johnny Depp, puisque l’acteur a non seulement perdu l’affaire, il a également perdu le rôle du pirate Jack Sparrow et a été renvoyé de la franchise «Bêtes fantastiques», Warner semble donc ne pas perdre de temps et cherche déjà un remplaçant et un fan art récent de Mads Mikkelsen alors que Grindelwald nous montre à quoi ressemblerait l’acteur dans le rôle du magicien.

Après avoir appris que Johnny Depp avait perdu l’affaire pour diffamation, le même acteur a annoncé que Warner l’avait renvoyé de “ Fantastic Beasts 3 ” sans raison apparente, ce qui a ennuyé ses fans, car jusqu’à présent il n’y avait pas eu représailles contre l’actrice Amber Heard, qui sera dans la deuxième tranche de «Aquaman» pour reprendre votre rôle de Simple, en plus de se retrouver à enregistrer des scènes supplémentaires pour «Ligue de justice de Zack Snyder».

A travers ses réseaux sociaux, l’artiste Bosslogic a présenté un Fan art de Mads Mikkelsen comme Grindelwald, où il nous montre l’apparition possible de l’acteur pour le troisième opus si le protagoniste de la série «Hannibal» décide d’accepter le rôle, car selon certaines sources proches, l’acteur est en négociation pour remplacer Johnny Depp.

Bien qu’il semble qu’il soit temps de trouver l’acteur idéal, on s’attend à ce que ‘Bêtes fantastiques 3’ Il arrive en salles jusqu’à la mi-2022 en raison du mouvement dans le calendrier, en plus du fait que Warner devra payer à Johnny Depp environ 10 millions de dollars, puisqu’il a réussi à enregistrer certaines scènes pour cette troisième partie.