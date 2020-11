Avec tous les retards subis par The Batman, la nouvelle version du personnage que prépare le réalisateur Matt Reeves, les fans ne peuvent pas faire plus qu’attendre plus d’avancées et imaginer comment un nouvel univers cinématographique sur le couvert se déroulera à l’avenir. Bien que le film présentera déjà plusieurs personnages à lui seul, certains sont toujours sur la liste d’attente comme Batgirl, et il semble qu’Internet soit parvenu à un consensus sur le fait que Zendaya serait l’actrice idéale pour jouer Barbara Gordon.

Certains imaginaires graphiques sur l’actrice Euphoria dans le cadre de la famille Gotham City ont atteint le net. Bien que nous ayons rencontré Zendaya dans des séries pour enfants et récemment en tant que MJ dans le dernier Spider-Man, sans aucun doute avec la série HBO susmentionnée, l’actrice a montré qu’elle était à la hauteur des grands défis et des histoires complexes. Le nouveau Batman de Reeves semble suivre la veine de ses réalisateurs et offrir une obscurité encore plus profonde au personnage.

S’il y a encore des doutes sur la façon dont Zendaya pourrait s’intégrer dans les récits gothiques de Reeves, peut-être la voir représentée comme Batgirl est une raison suffisante pour que quiconque soit convaincu. Vous pouvez voir l’exemple ci-dessous.

Les images ont été créées par Mizuri, un graphiste prolifique qui a gagné en popularité sur les réseaux sociaux pour ses images de personnages fictifs et de culture pop. Son inspiration pour Zendaya en tant que choix le plus naturel pour Batgirl vient du look qu’elle montre dans les bandes-annonces de l’épopée de science-fiction de Denis Villeneuve, Dune.

“Avec Jeffrey Wright comme Jim Gordon dans l’univers de Matt Reeves, je pense que Zendaya pourrait être une parfaite Barbara Gordon”, a-t-il déclaré. “L’idée m’est venue après avoir regardé la bande-annonce épique de Dune avec Timothée Chalamet qui est d’ailleurs mon premier choix pour Robin (Grayson).”

À ce stade, la réalité est que tout peut arriver dans The Batman. Bien que nous connaissions déjà une grande partie du casting et qui seront leurs personnages respectifs, il est un fait que la production de Warner a été gardée sous beaucoup de secret et avec les cartes les plus fortes près de la poitrine.

On suppose que Barbara Gordon n’a pas sa place dans cet univers pour l’instant, mais rien ne peut être exclu. Peut-être que Zendaya, après tout, peut faire ses débuts avec DC Grace et un rôle plus juteux également. Pendant ce temps, nous avons toujours la version télévisée de Batwoman, qui, bien que n’étant pas exactement le même personnage, pourrait nous donner ce dont nous avons besoin pendant qu’une version cinématographique arrive en forme.

Le Batman mettra en vedette Robert Pattinson, Jeffrey Wright, Paul Dano, Andy Serkis, Zoë Kravitz, Colin Farrell et de nombreux autres acteurs stellaires. Réalisé par Reeves (Cloverfield), marqué par Michael Giacchino (Doctor Strange), scénario de Mattson Tomlin et photographie de Greig Fraser (Rogue One: A Star Was Story), le film devrait sortir en salles le 4 mars 2022.

Zendaya est actuellement plongée dans le tournage du prochain film de Spider-Man avec Tom Holland, mais elle a entre ses mains la première de deux épisodes spéciaux de Noël d’Euphoria via le réseau HBO, la Dune de Villeneuve susmentionnée et le film Malcolm & Marie qui joue aux côtés de John David Washington (Tenet) et qui arrivera sur Netflix en février prochain.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.