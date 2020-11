Depuis 2005 et avec 16 saisons à l’antenne, Grey’s Anatomy se positionne comme l’une des émissions de télévision les plus réussies et les mieux reconnues de la télévision américaine. Bien sûr, en plus d’injecter beaucoup de drame romantique et tragique dans ses personnages, la série a enrichi son récit d’anecdotes et d’événements médicaux inspirés de la vie réelle. La pandémie de coronavirus (COVID-19) n’est pas étrangère à ces problèmes et en ce qui concerne la saison 17, nous savons déjà comment ils vont gérer l’urgence sanitaire mondiale de la fiction.

Dans une interview exclusive avec EW, Krista Vernoff, productrice exécutive de l’émission, a parlé du traitement de l’intrigue qui sera donné à la pandémie dans la nouvelle saison. Il a également précisé que rien n’était pris à la légère et que l’un de ses principaux objectifs était de dépeindre à l’écran la situation difficile que traverse la communauté médicale.

«Nous entendons des statistiques sur l’actualité et lisons sur l’impact que le coronavirus (COVID-19) a eu sur la communauté médicale, mais ce n’est que lorsque la salle des rédacteurs s’est entretenue avec les conseillers médicaux avec lesquels nous avons toujours travaillé pour écrire le scripts et nous avons vu le changement de tout ce qui se passe, de ce qui est à l’origine et de ce qu’ils vivent. Cette pandémie brise les gens, elle brise les médecins et nous avons la possibilité d’aider à comprendre ce que vit la communauté médicale“, Révélé.

Il y a quelque temps, Krista Vernoff avait déjà parlé de «l’opportunité» et de la «responsabilité» de Grey’s Anatomy de faire face à bon nombre des expériences qui ont été déclenchées à la suite du coronavirus. Et puis il a dit ce qui suit:

«Nous allons nous attaquer à cette pandémie à coup sûr. Il n’y a aucun moyen que nous puissions être un programme médical d’une telle longueur et ne pas raconter l’histoire médicale de nos vies, a-t-il déclaré. «J’ai l’impression que notre émission a l’opportunité et la responsabilité de raconter certaines de ces histoires.. Nos conversations ont constamment porté sur la façon de maintenir l’humour et la romance vivants alors que nous racontons ces histoires vraiment douloureuses.«.

De plus, Vernoff a déclaré à Variety que la nouvelle saison “c’est la plus grande histoire médicale de nos vies«. D’un point de vue argumentatif, l’histoire se déroulera six semaines après le début de la pandémie et ils utiliseront des flashbacks pour comprendre ce qui s’est passé avant l’épidémie à l’hôpital Grey Sloan Memorial et résoudre les intrigues laissées ouvertes lors de la saison 16.

Enfin, au niveau de la production, Vernoff a fait remarquer que la pandémie et les protocoles de sécurité stricts ont rendu le processus de tournage beaucoup plus lent.

«C’est de la distanciation sociale, ce sont des masques sur les acteurs entre les prises et pendant les répétitions. Personne ne peut parler dans les vestiaires / caravanes de coiffure et de maquillage, car les visages des acteurs ne sont pas protégés et cela laisse les maquilleurs et les coiffeurs vulnérables. […] Ils ont changé les objectifs qu’ils utilisent dans les caméras afin que les personnes éloignées puissent voir plus ensemble. Ils écrivent moins de scènes dans chaque scénario, car au lieu de 9 jours de 12 heures, ils tournent 10 jours de 10 heures, et tout prend plus de temps, de toute façon. C’est choquant à quel point nous devons avancer lentement“, m’a dit.

Grey’s Anatomy saison 17 premières aujourd’hui 12 novembre 2020 sur ABC aux États-Unis. Enfin, Ellen Pompeo a laissé entendre que la fin définitive de la série pourrait être cette année.

Pandémie d’anatomie de Grey



Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.