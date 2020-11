Disney Plus est sur le point d’arriver dans l’est du Mexique 17 novembre 2020 Et bien sûr, les surprises que son contenu apportera à l’Amérique latine inquiètent ses nouveaux abonnés. Nous savons que l’une de ses cartes fortes correspond aux productions de l’univers cinématographique Marvel (MCU), nous examinons donc comment le service de streaming souris maintient organisée chacune des bandes qui composent cet ambitieux univers de super-héros.

Selon le portail The Verge, lorsque Disney Plus a fait ses débuts aux États-Unis en 2019, les films MCU n’étaient pas exactement organisés selon une chronologie ou une phase spécifique, donc les trouver dans son catalogue a pris plus de temps que à condition de. Cependant, il y a quelques semaines, Disney Plus a restructuré son interface, notamment dans la section House of Ideas, et Les abonnés peuvent désormais voir les films séparément et dans leurs phases spécifiques ou en obéissant à l’ordre dans lequel les événements se produisent dans la chronologie de l’univers Marvel..

Dans la capture d’écran suivante, vous pouvez voir cette réorganisation:

D’autre part, les longs métrages qui faisaient autrefois partie de la 20th Century Fox (maintenant 20th Century Studios) ont une section dans Dinsey Plus et qui ensemble porte le nom de Films hérités de Marvel. Comme on peut le voir sur la capture d’écran suivante, les films disponibles sont The Fantastic Four et la saga X-Men. Plus précisément, Business Insider constate que les films disponibles jusqu’à présent sont les suivants: X-Men (2000), X-Men 2 (2003), Fantastic 4 (2005), Wolverine: Immortal (2013), X-Men : Days of Future Past (2014), Fantastic Four (2015) et X-Men: Apocalypse (2016).

Mais pourquoi Disney Plus met-il en œuvre ces catégories? Une hypothèse . pointe vers ce qui suit:

En les séparant en différentes catégories, Disney facilite la recherche de différentes versions de chaque franchise. Le déménagement est également potentiellement un signe que Disney se prépare à annoncer les versions redémarrées de chaque franchise«.

De même, The Verge souligne que Disney Plus a également fourni un espace exclusif pour accueillir les séries animées classiques de Marvel telles que Spider-Man (1981), X-Men (1992), Silver Surfer (1998), Spider-Man Unlimited (1999) , Spider-Woman (1979), The Incredible Hulk (1996), Spider-Man et ses amis étonnants (1981), Fantastic Four (Series) (1994) et Iron Man (Series) (1994), entre autres.

En attendant de profiter du design, de l’interface et du contenu de Disney Plus au Mexique, vous pouvez consulter ici les films et séries qui seront disponibles dans Disney Plus en Amérique latine. Dans ce lien, profitez de manière plus spécifique du prix et du catalogue des séries et films au Mexique et ici vous connaissez les appareils mobiles avec lesquels vous pouvez profiter de Disney Plus.

