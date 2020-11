Toutes les rumeurs sur l’introduction de Deadpool dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) n’ont fait qu’augmenter avec le temps, et la seule chose qu’ils ont obtenue est que les fans veulent le voir en action dans ces projets. Maintenant, selon le dernier rapport sur le personnage, il a été révélé qu’une fois que le personnage fait ses débuts, personne ne se souviendra de Deadpool.

Outre Ryan Reynolds, on ne sait pas qui d’autre pourrait revenir pour imiter ses personnages dans l’éventuel “ Deadpool 3 ”, car il n’y a rien d’officiel sur le moment où ils pourraient commencer à filmer le projet et avec l’agenda que Reynolds a maintenant avec tous les projets qu’il doit réaliser, cela semble de plus en plus compliqué.

Cependant, la quatrième nature irrévérencieuse et irrévérencieuse du personnage pourrait certainement être un problème pour la façon dont le MCU a été établi depuis près d’une décennie maintenant. Maintenant, selon un nouveau rapport publié par le portail We Got This Covered, il a été révélé que personne dans le MCU ne se souviendrait ou n’aurait la moindre idée de qui est Deadpool.

Selon le rapport, les personnages qui sont apparus dans sa franchise de personnages comme Cable, Domino, Negasonic Teenage Warhead, Colossus et Vanessa, ils n’auront aucune idée de qui est le personnage, mais malheureusement Deadpool saura qu’il a redémarré dans un autre univers.

Pour le moment, la seule information officielle que Deadpool ait été présentée aux projets Marvel Studios dans son propre film est que le projet est en développement actif, ce qui a été confirmé par l’acteur Ryan Reynolds il y a près d’un an. il faudra donc attendre que l’acteur ou le studio fasse une annonce officielle sur les rumeurs.