Le retour de Jared Leto en tant que criminel le plus célèbre de Gotham City est de plus en plus proche, même si nous devons attendre peut-être moins d’un an, mais sa participation en tant que Joker dans la version de Zack Snyder de Ligue de justice peut être lié à ce que nous avons vu dans l’histoire de Batman vs Superman L’origine de la justice.

Comme vous vous en souvenez, même dès les premières bandes-annonces, le premier film qui rejoindrait Batman de Ben Affleck avec Superman de Henry Cavill, nous montrait le costume de Robin mais en plus une série de mots, vraisemblablement écrits par le Joker.

La théorie a commencé sur Twitter et plus tard, il a été téléchargé sur le réseau social Vero, dont Zack Snyder est extrêmement actif – il semble que lui seul – où ils soulignent ce qui suit:

«Si Zack (Snyder) et David (S. Goyer) s’en tiennent à leur théorie selon laquelle le Joker bat brutalement le Joker à mort, alors il met le feu à son corps et je ne doute pas que cela se soit produit à Wayne Manor. et c’est ce feu qui a laissé la maison ressembler à ça »

Plus tard, ils ajoutent à cette théorie la décision du Joker:

“S’il est vrai que le Joker connaît la véritable identité de Batman, il aura choisi de la garder secrète pour que cette relation malsaine avec l’homme chauve-souris de la haine-amour ne se termine pas”

Cela n’aurait été qu’une théorie solide si un utilisateur n’avait pas téléchargé les captures d’écran dans Vero et Zack Snyder il a aimé le post qui dit “Ce serait intéressant de voir ça”

Rappelez-vous que l’histoire de la Justice League de Zack Snyder pour HBO Max dure quatre heures et que l’inclusion du Joker de Jared Leto peut ajouter encore plus d’intrigue et la «compliquer» d’une certaine manière, même si elle est racontée comme un flashback, Le meurtre de Robin peut être un bon prétexte.

joker Justice League



Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour “Pour avoir une vision plus large, non seulement voir de bons films, mais aussi des mauvais” évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.