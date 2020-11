Au grand dam d’innombrables fans, la série acclamée Hannibal (avec Mads Mikkelsen dans le rôle titre) a été annulée il y a cinq ans et c’était la dernière fois que l’univers d’Hannibal Lecter s’aventurait dans l’arène audiovisuelle. Cependant, une telle absence d’écrans est sur le point d’être corrigée avec une suite de la série Le Silence des Innocents, dont seulement cette semaine des mises à jour sur le casting ont été fournies.

Au premier semestre 2020, le réseau CBS a donné le feu vert à un spectacle qui (à ce jour) est prévu comme une continuation se déroulant six mois après les événements du roman Le Silence des agneaux (écrit par Thomas Harris) et exposé dans l’adaptation cinématographique de 1991. Le projet est intitulé Clarice et il se concentrera précisément sur la vie de l’intrépide agent du FBI Clarice Starling après avoir résolu le cas de «Buffalo Bill».

Selon Deadline, la série à venir racontera l’histoire personnelle de l’héroïne, qui est retournée sur le terrain “pour traquer les tueurs en série et les prédateurs sexuels alors qu’elle navigue dans le monde politique à enjeux élevés de Washington, DC” Il y a des mois, le rôle principal de Clarice a été confié à l’acteur australien Races de Rebecca, surtout connue pour ses apparitions dans des émissions de télévision telles que Blue Water High et Home and Away.

Les mêmes médias ont rapporté cette semaine que le casting avait été ajouté Jayne Atkinson (House of Cards) et Charpentier de la Marnee (Esprits criminels), qui donneront respectivement la vie à Ruth Martin et Catherine Martin, mère et fille que nous avons déjà rencontrées dans Le Silence des Innocents. Catherine a été la fille kidnappée par “Buffalo Bill”, finalement sauvée par Clarice Starling, tandis que Ruth était sénateur et maintenant procureur général de la série.

D’autres acteurs récemment signés étaient Shawn Doyle (The Comey Rule), dans le rôle du thérapeute de Clarice, et Tim Guinee (Patrie), comme Novak, chef d’un groupe militaire sécessionniste.

Clarice a Jenny Lumet Oui Alex Kurtzman (Star Trek: Discovery) en tant qu’écrivains et producteurs exécutifs. Elizabeth Klaviter (Grey’s Anatomy) sert de showrunner pour ce projet hébergé par MGM Television et CBS Studios. La première de la série est prévue pour la saison mi-2020-2021.

Jodie Foster, comme Clarice Starling dans Le silence des innocents (1991).

Ce sera la première fois que Clarice Starling apparaîtra dans une production télévisée. Auparavant, il n’est apparu que dans deux films: Le Silence des Innocents (1991), joué par Jodie Foster, et Hannibal (2001), joué par Julianne Moore.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.