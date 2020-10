Avoir entre vos mains un personnage tant de fois porté à l’écran par différents visages, probablement Zoë Kravitz Il ne rejettera jamais aucune recommandation des interprètes qui l’ont précédé. Dans les derniers jours, Anne Hathaway a révélé quel serait le seul conseil qu’il donnerait à la future Catwoman de The Batman, même s’il doutait que son héritière l’exige vraiment.

Anne Hathaway a endossé le rôle de Catwoman / Selina Kyle pour le film The Dark Knight Rises (2012), réalisé par Christopher Nolan. C’était la dernière fois que nous voyions le personnage dans un film d’action réelle et maintenant son retour sur grand écran est organisé par Matt Reeves, à travers une prochaine adaptation du Bat Man qui revendique Zoë Kravitz comme interprète du félin talentueux.

La présence de l’actrice de Big Littles Lies sur les plateaux de The Batman a été mise en avant il y a quelques semaines, à travers une série de photographies qui ont inondé les réseaux et dévoilé une apparition inédite de Catwoman.

«Tu as vu cette photo d’elle [Kravitz] descendre ces marches, non? Oui, elle n’a pas besoin de mes conseils », a déclaré Hathaway dans une interview avec Collider, faisant référence à ces photographies.

Cependant, avec quelques conseils, la lauréate d’un Oscar partagerait tout simplement la même sagesse qui lui a permis de jouer dans le remake de Las Brujas.

«Si j’avais un conseil, ce serait de ne littéralement écouter personne car je pense que la seule façon de jouer ce rôle [Gatúbela] est de donner votre version. Nous avions tous des réalisateurs différents et toutes nos performances étaient spécifiques aux films dans lesquels ils se trouvaient, la façon dont ma Grand High Witch est spécifique à Bob Zemeckis et Angelica Huston est spécifique à Nicolas Roeg, et c’est génial!Ajouta Hathaway. «Je suis très heureux de voir ce que vous en faites [el personaje de Catwoman en The Batman]. J’ai pensé que [Kravitz] c’était un choix parfait.