Vidéo Amazon Prime a annoncé les nouveaux ajouts que son catalogue recevra au cours du mois de septembre et la vérité est que la sélection est assez attrayante avec des émissions de télévision pour tous les goûts et tous les âges, des productions originales et des petits et grands films qui vous obligeront à reporter votre agenda pour le mois.

Le contenu va de la lycéenne classique bien-aimée de Joss Whedon choisie pour combattre des vampires et d’autres séries surnaturelles au drame médical romantique romantique passionné de longue date avec Meredith Gray.

D’autre part, des blockbusters de l’univers arachnide, des comédies de Melissa McCarthy, des comédies indépendantes latino-américaines et des films d’animation de DC et Warner apparaîtront également dans un catalogue qui recevra également enfin la première attendue de la deuxième saison de The Boys, l’un des originaux. de streaming.

Voici les nouvelles d’Amazon Prime pour septembre.

Buffy contre les vampires (1er septembre)

La série créée par Joss Whedon arrivera avec ses sept saisons. Apprenez l’histoire de Buffy, une adolescente surdouée qui doit défendre la petite ville de Sunnydale contre diverses créatures surnaturelles attirées par son école par un vortex qui attire toutes sortes d’êtres fantastiques.

The Boys saison 2 (4 septembre)

La suite tant attendue de l’équipe désordonnée de super-héros. Désormais Huhie et compagnie fuient la loi et les connaissent en essayant de regrouper avant l’arrivée de Stormfront un nouveau super-héros qui devient populaire grâce aux réseaux sociaux et dont les intentions sont inconnues.

Grey’s Anatomy (15 septembre)

Vous pouvez crier de douleur en commençant à regarder les 16 saisons du drame médical qui raconte la vie de Meredith Gray et de ses collègues internes dans l’un des meilleurs hôpitaux de Seattle. Un classique de la télévision idéal pour tomber amoureux, rire et pleurer.

Bones (15 septembre)

Le duo de détective anthropologique de Brennan et Booth arrivera avec leurs 12 saisons sur Amazon. Revivez ces mercredis soir à Azteca 7 en voyant comment ils résolvent des crimes et des mystères tout en identifiant des restes humains pour le FBI.

Vie (15 septembre)

Le thriller de science-fiction avec Jake Gyllenhall, Rebecca Ferguson et Ryan Reynolds raconte la terreur d’un équipage spatial confronté à un échantillon biologique étrange et malin qui pourrait constituer un danger pour l’humanité.

Venom (8 septembre)

Le premier opus du nouvel univers cinématographique de Sony dédié aux personnages de Spider-Man est accompagné de Tom Hardy et Michelle Williams à la barre.

La vie du parti (6 septembre)

La comédie de Melissa McCarthy raconte l’histoire d’une mère qui retourne à l’université en même temps que sa fille y est. Des enchevêtrements amusants se produisent maintenant que la mère et la fille sont des camarades de classe, des copains ivres et même des colocataires.

Fear the Walking Dead, saison 5 (15 septembre)

Amazon Prime vous souhaite la bienvenue dans la cinquième saison de la série spin-off The Walking Dead, qui raconte les événements après la peste zombie qui a dévasté la planète. Si vous êtes resté dans le quatrième, il est temps de continuer et si vous ne l’avez pas vu, il est temps de voir les cinq saisons.

American Horror Story: 1984 (20 septembre)

La neuvième saison de la série d’anthologies d’horreur est une approche du slasher des années 80 caractérisé par du sang, des adolescents débridés, des maisons au bord du lac et de la musique de synthétiseur. Tout cela et plus encore constitue une saison qui raconte l’histoire d’un camp marqué par d’horribles meurtres qui sont sur le point de revenir.

Fernando (docuseries originales d’Amazon) (25 septembre)

Cette production originale de la série documentaire de la plateforme de streaming racontera les détails de la vie sportive du pilote de Formule 1 Fernando Alonso. Rejoignez-le pour un voyage d’un an sur les circuits les plus importants du monde comme l’Indianapolis 500, le Dakar ou les 24 du Mans en France.

The Hunger Games: Mockingjay Part 2 (20 septembre)

La dernière contribution de la saga jeunesse qui raconte la révolution menée par Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) pour libérer les quartiers de Panem du joug du tyran président Snow.

Raconte-moi une histoire saisons 1 et 2 (25 septembre)

C’est une série d’horreur psychologique qui reprend les contes de fées les plus aimés avec une touche macabre et particulière qui se déroulent à New York. Découvrez les versions sombres de Hansel et Gretel, du petit chaperon rouge et plus encore.

Tag (19 septembre)

Une comédie mettant en vedette Jeremy Renner, Jon Hamm, Jake Johson et Ed Helms, qui raconte l’histoire d’un groupe d’amis vétérans, quel que soit leur âge, continuent de se rencontrer chaque année pour s’affronter dans un jeu qu’ils pratiquent religieusement depuis l’enfance. Cette année, cependant, est différente car l’un d’eux est sur le point de se marier et les choses peuvent aller très, très mal.

Teen Titans Go: The Movie (18 septembre)

Le film d’animation Warner and DC, bien accueilli par le public et la critique, fera enfin ses débuts sur Amazon Prime en septembre. Young Robin est déterminé à corriger une situation qui afflige tous les Teen Titans: ils n’ont jamais joué dans leur propre film hollywoodien. Découvrez comment il est résolu.

Le film Lego (12 septembre)

Le film qui déclenchera la fièvre Lego au cinéma arrive sur Amazon. Rejoignez Emmet, Freestyle, Batman et plus encore dans cette aventure méta-narrative pour enfants et adultes qui raconte l’histoire d’un univers qui décide d’avoir un éveil de conscience et un héros inattendu qui les aidera à y parvenir.

Young Sheldon (saison 3) (6 septembre)

La troisième saison axée sur un bébé Sheldon Cooper arrive sur Amazon afin que vous puissiez terminer votre visionnement. La série dérivée de The Big Bang Theory raconte l’enfance du personnage le plus attachant de la série et de l’une des figures les plus populaires de la télévision moderne.

Cinéma comique colombien (3 septembre)

Début septembre, Amazon Prime vous accueillera dans une sélection de comédies colombiennes qui ont connu un succès dans leur pays d’origine. La marche de Teresa est l’enchevêtrement bizarre d’une famille de Bogota possédant une machine mystérieuse qui fait sensation et qu’elle transforme bientôt en entreprise. De son côté, Un par an ne fait pas de mal 1 et 2, suit un journaliste qui rend compte de la consommation d’alcool dans une société où il semble que c’est la seule chose qui existe. Et enfin, Vous ne savez pas qui je suis 1 et 2 se concentre sur Ricardo, un jeune aspirant à se démarquer qui doit relever plusieurs défis pour réaliser son rêve.

La religieuse (14 septembre)

L’un des ajouts à l’univers cinématographique d’horreur de Warner, lancé avec The Conjuring, arrivera sur Amazon Prime la veille du cri d’indépendance. Découvrez les origines de la terrifiante religieuse qui a harcelé les Warrens.