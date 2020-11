Le froid de la saison et les lumières de Noël nous ont certainement mis d’humeur à rester en pyjama, à bien couvrir et à boire du chocolat chaud pendant que nous faisons des marathons de séries et de films. En décembre, Netflix ajoutera d’innombrables sténos à son catalogue qui nous feront danser la cumbia, nous emmèneront dans le monde souterrain pour la dernière fois et nous feront même faire une promenade à travers le Hollywood des années trente à travers l’objectif de l’auteur.

Apprenez à connaître tous les temps forts qui arriveront sur Netflix à partir de décembre.

Mank (4 décembre)

David Fincher revient au cinéma après six ans d’absence (Gone Girl) et le fait avec une production qui rappelle l’un des moments les plus historiques du cinéma. Mank raconte l’odyssée du scénariste responsable de Citizen Kane, l’un des films les plus appréciés de tous les temps. Les images sont d’Oscar avec Gary Oldman, Amanda Seyfried et Charles Dance en tête. Netflix Original arrivera le quatrième jour du mois.

Selena: The Series (4 décembre)

Également le 4 décembre, la série biopic de l’infortunée star tex-mex fera ses débuts. L’histoire de Selena Quintanilla sera développée en profondeur, de son enfance à sa mort, avec Christian Serratos (oui, l’ami de Bella dans Twilight) comme visage principal. Biri biri bam bam!

Le monde caché de Sabrina: 4e partie (31 décembre)

Vous clôturerez l’année et commencerez le nouveau avec des covens en gros et la sorcellerie adolescente. Préparez-vous à affronter le résultat final d’une série pour adolescents qui a captivé de nombreux publics, mais qui, cependant, n’avait qu’un temps limité à vivre.

Midnight Sky (23 décembre)

Ce film original de Netflix marque le retour de George Clooney à la réalisation. Un thriller à suspense où un scientifique de l’Arctique tente d’empêcher une équipe d’astronautes de revenir sur Terre. La raison: la maison dont ils se souviennent n’est plus la même. En plus de Clooney, le casting est complété par Felicity Jones et David Oyelowo.

Ana et Bruno (9 décembre)

Le film d’animation mexicain, qui a suscité la controverse pour sa production tumultueuse de nombreuses années, arrivera sur la plate-forme Netflix comme l’une des principales premières de décembre. Cette cassette est idéale pour les petits, mais elle contient des messages importants pour les adultes.

Le désordre que vous laissez (11 décembre)

Une enseignante est hantée par une mort suspecte survenue récemment à l’école où elle vient de commencer à travailler … et commence à craindre pour sa vie.

Vikings – Saison finale (partie 2) (31 décembre)

Après la mort de Lagertha et l’attaque de l’armée russe contre Kattegat, les fils de Ragnar Lothbrok se retrouvent.

Tiny Pretty Things (14 décembre)

Lorsqu’une attaque renverse l’étudiant vedette d’une école de ballet sélectionnée, son remplaçant se retrouve plongé dans un monde de mensonges, de trahisons … et de compétition à mort.

Bridgerton (25 décembre)

Inspirée des romans à succès, cette série présente les huit frères et sœurs de la puissante famille Bridgerton et leurs tentatives pour trouver l’amour et eux-mêmes.

Song Exploder – Saison 2 (15 décembre)

Dans cette nouvelle saison, The Killers, Natalia Lafourcade, Dua Lipa et Nine Inch Nails dévoilent les détails de leur processus d’écriture.

DC’s Legends of Tomorrow – Saison 5 (29 décembre)

L’équipage Waverider est de retour avec plus d’aventures à travers le temps alors qu’ils font face à leur crise la plus éminente à ce jour.

Autres séries

Big Mouth: Saison 4 (04/12/2020) Les films de Noël qui nous ont fait (01/12/2020) M. Églises: Partie 3 (08/12/2020) Mains sur les restes! (30/12/2020)

Films

Le bal (11 décembre)

Un groupe de stars de Broadway en crise se rend dans une petite ville de l’Indiana pour se mobiliser et amener une adolescente à accompagner sa petite amie au bal. Réalisé par Ryan Murphy.

La mère du blues (18 décembre)

La tension monte à Chicago lorsque la mère pionnière du blues et son groupe se rencontrent dans un studio d’enregistrement en 1927. Adaptation de l’œuvre d’August Wilson. Il reprend le dernier rôle de Chadwick Boseman et la performance, qui sonne pour l’Oscar, de Viola Davis.

Changement de rôle (16 décembre)

Alors que sa carrière ne tient qu’à un fil, une star de cinéma engage son doubleur pour aller en cure de désintoxication pour elle, sans jamais imaginer qu’elle aimerait autant le rôle. Avec Drew Barrymore.

Autres films

Angela’s Christmas Wish (12/1/2020) Grandma’s Will (12/25/2020) Canvas (12/11/2020) Cops and Robbers (12/28/2020) A California Christmas (12/14/2020) 2020) La Rose de Bombay (12/4/2020) L’incroyable histoire de l’île de Roses (12/9/2020) La veille de Noël est ma perte (12/3/2020) Justice League (12/15/2020) 300: Rise of an Empire (01/12/2020) Mad Max: Fury Road (01/12/2020) Attention à ce que vous souhaitez (10/12/2020) Mauvais (03/12/2020) Skyscraper: Rescue in the Heights (09/12/2020) Ni vous ni moi (16/12/2020) Malacopa (23/12/2020) Point de rupture (01/12/2020) La malédiction de la maison Winchester (2 / 12/2020) Divergent (01/12/2020) Insurgé (01/12/2020) Divergent la série: Leal (1/12/2020)

Documentaires et spéciaux

Anitta: De Honório au monde (16 décembre)

Un documentaire intime sur Anitta, la reine de la pop brésilienne, dans lequel elle révèle la femme derrière le succès et parle de sa renommée, de sa famille et de son éthique de travail implacable.

Scalpel Aces (9 décembre)

Ce sont des philosophes, des conteurs et des pionniers dans leur domaine. Dans cette docuserie inspirante, quatre chirurgiens réfléchissent à la vie et à leur métier.

Giving Voice: Broadway Monologue Competition (12/11/2020) The Yorkshire Ripper (12/16/2020) Best of Stand-Up 2020 (12/31/2020) Natalie Palamides: Nate – A One Man Show (1 / 12/2020)

Pour les enfants et la famille

Super Monsters: Santa’s Helpers (8 décembre)

Le Père Noël a une très longue liste de choses à faire! Heureusement, les Super Monsters feront de leur mieux pour l’aider à livrer les cadeaux à temps.

Fast & Furious: Spies at the Wheel – Sahara (26 décembre)

Pendant que Dona Where et Gary sont au Sahara, Echo mène les espions dans une mission de destruction des ennemis du passé.

Ashley García: Le génie amoureux – Noël (9 décembre)

La période la plus merveilleuse de l’année arrive… mais la veille de Noël, Ashley commence à avoir des visions pas très positives de l’avenir.

Le bus magique repart: quelle heure est-il ici? (26/12/2020) Tut Tut Cory Cars: Saison 3 (26/12/2020) Captain Underpants and Megavity (12/4/2020) Mighty Express: A Christmas Adventure (12/5/2020) Bon Bon Boy : Fête du Berry! (03/12/2020) Spirit: Riding Free – Ride With Me (08/12/202) Tom et Jerry: The Movie (03/12/2020) The Legend of Korra: Book One: Air (15/12/2020) The Legend of Korra: Book Two: Spirits (15/12/2020) The Legend of Korra: Book Three: Change (15/12/2020) The Legend of Korra: Book Four: Balance (15/12/2020) DC Super Hero Girls: Saison 1 (06/12/2020) Le Lórax: À la recherche de la trupule perdue (30/12/2020) Shaun le mouton: Les lamas du fermier (22/12/2020)

Anime

Marvel Anime: X-Men – Saison 1 (16 décembre)

Suite à la mort d’un camarade et au kidnapping d’Hisako Ichiki, Charles Xavier convoque les X-Men au Japon pour affronter les U-Men, une armée de fous.

Transformers: War for Cybertron (30 décembre)

Optimus Prime et les Autobots cherchent des réponses dans l’espace et rencontrent leurs créateurs, qui se révèlent être des adversaires bien plus puissants que les Decepticons.

Marvel Anime: Wolverine – Saison 1 (16 décembre)

Logan tente de reconquérir l’amour de sa vie, Mariko Yashida, mais son père, un criminel reconnu, accepte un mariage pour étendre ses opérations.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.