Omar Chaparro a peut-être eu une année difficile au milieu de la pandémie, comme il l’a dit aux médias, mais son transformation en boxeur professionnel pour un film international, cela peut signifier que votre carrière est sur le point de se remettre sur les rails.

Sa transformation est due à 7th & Union, un film dont il sera le protagoniste et qui racontera l’histoire d’un ancien boxeur mexicain nommé Raymundo qui doit prendre certaines décisions pour le bien-être de sa famille. Raymundo a une femme et une fille à soutenir, donc pour gagner un combat, il doit faire une union improbable avec une personne hostile.

Via Deadline, nous obtenons la première image de ladite production où nous pouvons voir Omar Chaparro totalement immergé dans le rôle et probablement comme nous ne l’avions jamais vu auparavant dans aucun autre film. Vous pouvez vérifier dans l’image ci-dessous.

Chaparro est la star de la distribution et il est accompagné d’Edy Gamen, Gregg Daniel et Erin Westbrook. Gamen, qui joue le rôle de sa femme, est principalement connu pour la série Lifetime Devious Maids, créée par Marc Cherry, l’homme derrière Desperate Housewives.

Du côté de l’équipe créative, Oscar Orlando Torres est responsable du scénario. Avant d’écrire ceci, Torres était un superviseur et un conseiller dans l’histoire qui a conduit au film Aucun retour accepté par Eugenio Derbez. De son côté, Anthony Nardolillo occupe le fauteuil du réalisateur. Nardolillo a réalisé le film Shine en 2017, qui raconte l’histoire de deux frères portoricains qui dansent la salsa jusqu’à ce que la vie les sépare.

7th & Union a été filmé pendant la pandémie au milieu de l’été à Los Angeles et est maintenant en post-production. Le film est produit par un nouveau studio indépendant appelé Broken English Prods, qui est né en réponse à la pénurie de voix diverses à Hollywood, devant et derrière la caméra.

Broken Englinsh Prods est sorti en juin (via) et le film d’Omar Chaparro en boxeur sera la première de plusieurs productions qui ont déjà été convenues avec divers talents latins en territoire anglo-saxon. La société de financement cinématographique Grandave Capital prévoit d’investir 20 millions de dollars dans deux ou quatre projets latinos avec des budgets allant jusqu’à 5 millions de dollars.

«Nous sommes fiers de lancer Broken English Prods avec une distribution aussi forte et commerciale», a déclaré le directeur de la société Christopher Acebo. «Avec la vision de [el director] Anthony Nardolillo, «7th & Union» ne sera que le début de notre investissement dans le vivier de talents et les projets latino-américains. “

Omar Chaparro jouera également dans le film d’action Blackout aux côtés de Josh Duhamel, Abbie Cornish et Nick Nolte. L’histoire est celle d’un homme qui, sans vraiment savoir pourquoi, se réveille dans un hôpital situé à Mexico au milieu d’une guerre de cartel pour des territoires et des problèmes que le personnage principal finira par comprendre avec l’aide du personnage cornique.

Ce film a commencé la production il y a quelques semaines.



